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單買雞排價格破百！便當有飯菜只要95元 老饕曝2差異：吃起來很廉價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何便當店的雞排便當有菜、有飯賣90元，但一片雞排卻能賣到1百元。示意圖/ingimage
一名網友好奇，為何便當店的雞排便當有菜、有飯賣90元，但一片雞排卻能賣到1百元。示意圖/ingimage

近日，南霸天雞排店「天使雞排」宣布調漲10元，一片雞排漲到1百元，讓民眾大喊吃不消。有網友就指出，為何便當店的雞排便當有菜、有飯賣95元，但一片雞排卻能賣到1百元，文章曝光引發眾人議論。

該名網友在PTT發問，表示便當店的雞排便當肉量不亞於單片雞排，他估算2種骨肉比例也相去不遠，但便當有菜、有飯只要95元，單片雞排卻能賣到1百，讓他好奇「為什麼雞排便當95，一片雞排100？」。

文章曝光，網友們紛紛點出兩者差異在於「品質」「份量」，「肉的等級有差」、「便當店的雞排一吃就很廉價那種肉」、「便當的雞排小很多，肉也少，話雖如此雞排還是漲得太離譜了」、「人家是品牌雞排，做成便當賣還不破300」。

也有人吐槽，便當價格早就漲價，現在很難找到95元的價格了，「我家巷口雞排便當150，哪裡有100」、「南部喔，我這邊雞排便當125、雞排55」、「我家這裡雞排便當前年就破百了」、「肉都一樣啦，還不都同部位，打扁一點就大了」。

便當 雞排 漲價

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