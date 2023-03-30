快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換天然氣要花3萬！獨居女不敢叫瓦斯求救 網推必備「1物」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的新家有天然氣但管線要重接，總共要花大約3萬元，之前的屋主都是使用瓦斯桶，但一個人住讓陌生人進家裡有點害怕，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage
一名女網友的新家有天然氣但管線要重接，總共要花大約3萬元，之前的屋主都是使用瓦斯桶，但一個人住讓陌生人進家裡有點害怕，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage

不少新屋或房東會把家中瓦斯換成天然氣，不僅不用叫瓦斯也不用讓陌生人到家中，相當便利。一名女網友要搬出去住，新家雖然有天然氣但管線要重接，總共要花大約3萬元，之前的屋主都是使用瓦斯桶，但她一個人住讓陌生人進家裡有點害怕，於是想問問網友們的建議。

一名女網友在Dcard「女孩板」發文，她要自己一個人搬出去住，新家雖然有天然氣但管線要重接，報價18000元再加上熱水器改機跟換瓦斯爐，總共要花3萬元，之前的屋主一直都是用瓦斯桶，因此她也有考慮要定期叫瓦斯。

原po本來想使用app訂瓦斯，但最近不開放新用戶註冊，只好叫傳統瓦斯行，但她一個人住，不敢讓陌生人進家裡，再加上陽台在臥室的外面，雖然家人可以在需要叫瓦斯時過去陪她，但她認為這並不是長久之計，於是想問問網友們，「有沒有獨居女子可以分享一下叫瓦斯桶的安全策略？」。

網友紛紛表示，「固定叫同一家瓦斯行，送瓦斯的會是同一個人，建議前幾次找家人朋友在家陪同～確定都是同一人來送瓦斯以後會比較放心」、「找個朋友家人在那個時間打給你？可能視訊之類的方式，這樣對方比較不敢亂來？」、「換瓦斯的時候大門不要關，然後站門邊盯著他換，電腦螢幕開著跟朋友視訊的畫面」、「我覺得可以在家裡放一些男生的內衣褲，送瓦斯來時跟家人朋友視訊，另一隻手拿防狼噴霧劑！」、「我家從小到大都是老闆娘送來的，你可以問看看有沒有女生送貨的！」、「防狼噴霧先準備著，比較安全！」。

有網友則分享經驗，「我以前也是住要叫傳統瓦斯行的，我是跟隔壁鄰長打好招呼，然後找他信任的瓦斯行，然後要叫瓦斯時都選要倒垃圾前，會有很多人出來外面等的時間，送瓦斯的當然也不敢怎麼樣，但我是住一樓才用這個方法，給你參考」。

有網友則建議，直接花錢換管線，「如果預計會住很久還是花錢換管線吧」、「自己的房子還是直接換了吧，才三萬就可以解決長期沒安全感的問題很值得，而且瓦斯也蠻危險的」、「換電熱水器跟IH爐，我個人是因為不怎麼愛用瓦斯，但我覺得還是寧願花筆錢接管線比較好，我不愛瓦斯是因為覺得他本身很危險」。

獨居 女生

延伸閱讀

公司女同事紛紛愛上40歲主管 他愣問「魅力何在？」網秒答2條件

陸網紅搭廣州地鐵 遭變態開「AI一鍵脫衣」全裸照網路瘋傳

工人斷11處肋骨...老闆娘霸氣一句「我處理」 醫嘆：再也遇不到這樣的老闆

闖民宅形跡敗露 竊嫌豁出去開瓦斯拿打火機與警對峙

相關新聞

全台最正女警地圖曝光！釣出本尊現身 萬名網友朝聖：好想被逮捕

警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。IG帳號「bcard. bcard」專門分享正妹資訊，最新一則貼文「全台最正女警地圖」，吸引上萬名網友們前來朝聖，有人就笑說「犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名」，也意外釣出本尊親自回覆。

換天然氣要花3萬！獨居女不敢叫瓦斯求救 網推必備「1物」

不少新屋或房東會把家中瓦斯換成天然氣，不僅不用叫瓦斯也不用讓陌生人到家中，相當便利。一名女網友要搬出去住，新家雖然有天然氣但管線要重接，總共要花大約3萬元，之前的屋主都是使用瓦斯桶，但她一個人住讓陌生人進家裡有點害怕，於是想問問網友們的建議。

才被騙40萬！母又信「股票抽中13張要先匯百萬」女崩潰：長輩最白痴

有位女網友在臉書社團《爆料公社》發文，說媽媽收到「投資公司」通知她抽中了緯穎（6669）股票13張，可套利800多萬，但要先繳100萬元。媽媽要女兒幫忙賣股籌錢，但媽媽明明之前已經被騙過三、四十萬，原po苦勸不聽，忍不住大嘆「最白痴的是我長輩」。

驚險畫面曝！男童暴衝馬路中央 勇媽10秒「壓制＋甩飛抱走」

家長帶孩子出門時，務必要特別注意，否則一不留神就可能會發生意外。「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」近日分享一段驚險影片，當時一輛轎車要通過某處路口，一名男童突然衝出人行道，媽媽見狀趕緊上前將男童壓制在地，起身就將男童抱回路旁，當時剛好沒有車輛路過，所幸沒釀成意外。

這一年的10月僅21天？內行揭消失真相：地科課有教過

一年有12個月，除了2月以外，每個月都會有30天或31天，但近日有網友翻到...

內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

全台缺蛋問題持續延燒，就算農委會採購進口雞蛋補足缺口，目前仍然處於供不應求的狀況。不過，一名網友在臉書上發文，指出有業者販售即期散裝蛋，而且一顆雞蛋只要3元，貼文曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦