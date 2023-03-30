換天然氣要花3萬！獨居女不敢叫瓦斯求救 網推必備「1物」

不少新屋或房東會把家中瓦斯換成天然氣，不僅不用叫瓦斯也不用讓陌生人到家中，相當便利。一名女網友要搬出去住，新家雖然有天然氣但管線要重接，總共要花大約3萬元，之前的屋主都是使用瓦斯桶，但她一個人住讓陌生人進家裡有點害怕，於是想問問網友們的建議。

一名女網友在Dcard「女孩板」發文，她要自己一個人搬出去住，新家雖然有天然氣但管線要重接，報價18000元再加上熱水器改機跟換瓦斯爐，總共要花3萬元，之前的屋主一直都是用瓦斯桶，因此她也有考慮要定期叫瓦斯。

原po本來想使用app訂瓦斯，但最近不開放新用戶註冊，只好叫傳統瓦斯行，但她一個人住，不敢讓陌生人進家裡，再加上陽台在臥室的外面，雖然家人可以在需要叫瓦斯時過去陪她，但她認為這並不是長久之計，於是想問問網友們，「有沒有獨居女子可以分享一下叫瓦斯桶的安全策略？」。

網友紛紛表示，「固定叫同一家瓦斯行，送瓦斯的會是同一個人，建議前幾次找家人朋友在家陪同～確定都是同一人來送瓦斯以後會比較放心」、「找個朋友家人在那個時間打給你？可能視訊之類的方式，這樣對方比較不敢亂來？」、「換瓦斯的時候大門不要關，然後站門邊盯著他換，電腦螢幕開著跟朋友視訊的畫面」、「我覺得可以在家裡放一些男生的內衣褲，送瓦斯來時跟家人朋友視訊，另一隻手拿防狼噴霧劑！」、「我家從小到大都是老闆娘送來的，你可以問看看有沒有女生送貨的！」、「防狼噴霧先準備著，比較安全！」。

有網友則分享經驗，「我以前也是住要叫傳統瓦斯行的，我是跟隔壁鄰長打好招呼，然後找他信任的瓦斯行，然後要叫瓦斯時都選要倒垃圾前，會有很多人出來外面等的時間，送瓦斯的當然也不敢怎麼樣，但我是住一樓才用這個方法，給你參考」。

有網友則建議，直接花錢換管線，「如果預計會住很久還是花錢換管線吧」、「自己的房子還是直接換了吧，才三萬就可以解決長期沒安全感的問題很值得，而且瓦斯也蠻危險的」、「換電熱水器跟IH爐，我個人是因為不怎麼愛用瓦斯，但我覺得還是寧願花筆錢接管線比較好，我不愛瓦斯是因為覺得他本身很危險」。