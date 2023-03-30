驚險畫面曝！男童暴衝馬路中央 勇媽10秒「壓制＋甩飛抱走」
家長帶孩子出門時，務必要特別注意，否則一不留神就可能會發生意外。「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」近日分享一段驚險影片，當時一輛轎車要通過某處路口，一名男童突然衝出人行道，媽媽見狀趕緊上前將男童壓制在地，起身就將男童抱回路旁，當時剛好沒有車輛路過，所幸沒釀成意外。
「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」在youtube分享影片，拍攝地點位於新北市板橋區館前西路，一輛轎車往中山路一段方向行駛時，路旁突然衝出一名男童，媽媽想伸手將他拉住卻沒成功，男童反而加速往前衝，一路衝到馬路中央。
幸好，當時對向車道剛好是紅燈，媽媽在雙黃線附近追上男童後，立刻將男童壓制在地，防止他繼續亂跑，起身就把男童甩起抱走，整個過程不到十秒，驚險畫面也令許多網友誇讚「媽媽最後那個壓制很漂亮」。
影片曝光，引起眾人討論，「媽媽的推倒、壓制、甩抱動作很熟練，想必是有經常練習」、「現代很少看到這麼有用的家長了」、「還好沒有出事，帶過小孩才知道暴衝不用0.5秒」、「媽媽都是超人 最後舉起來小孩子都飛起來了」、「車主有在看路，給讚！小孩的命大家在救，希望他長大能看到這段影片」。
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