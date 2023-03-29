快訊

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

伴娘把婚禮當伸展台「借新娘室化妝、不滿禮服要求退」 新娘氣炸：結婚是照妖鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在婚宴邀請了多年好友當伴娘，但好友卻不斷探問妝髮的事、藉新娘休息室化妝，甚至還不滿意伴娘服並要求退貨，令她相當傻眼。圖／ingimage
有網友在婚宴邀請了多年好友當伴娘，但好友卻不斷探問妝髮的事、藉新娘休息室化妝，甚至還不滿意伴娘服並要求退貨，令她相當傻眼。圖／ingimage

不少人在婚禮上會邀請好友當伴娘，但親友們要好好配合才能讓婚禮圓滿結束。一名網友在婚宴邀請了多年好友當伴娘，但好友卻不斷探問妝髮的事、藉新娘休息室化妝，甚至還不滿意伴娘服並要求退貨，令她相當傻眼直呼，「結婚真的是一面照妖鏡」。

一名網友在Dcard「結婚板」發文，她今年辦了婚宴，找了多年好友當伴娘，伴娘的任務只有進場，邀請時她也事先告知對方妝髮須自理，結束後會包紅包，但好友不斷探問妝髮的事、借新娘休息室化妝，還因不滿意網購的伴娘服，咄咄逼人的要求要退貨，甚至要求要有人幫她穿禮服，令原po相當無奈。

原po也表示，當初禮服是好友自己選的，她也想要處理問題，「但那口氣跟要求實在令人不敢恭維」，再加上好友事前保養比自己還多，她不禁感嘆，「現在我只感覺到她把我的婚禮當作伸展台…心好累」。

網友紛紛表示，「請換人」、「跟他說伴郎那邊臨時有狀況無法出席，伴娘只好也取消」、「看樣子是知人知面不知心」、「這種還叫多年好友？ 把她換掉，隨便一個3年好友都沒她這麼煩！」、「還不如上網租伴娘」、「趕快取消她當伴娘！！她好雷」、「直接叫他不要來了，寧願少一個朋友也不要來破壞你結婚的好心情」、「與其說是照妖鏡，不如說你們感情太塑料」。

不少網友勸原po換伴娘，「就換掉吧～都看清他也有點鬧僵了，直接斷交也無所謂吧，反正之後你們應該也不可能像以前一樣了」、「你結婚是人生大事，趕快換掉，不然妳以後會一直想到很雷，很多事情已經很煩、很鬧了，妳不換掉會更爆炸」、「婚禮要處理的事情已經夠忙夠多了，不奢求伴娘幫忙居然還反過來製造問題，這不趕緊切斷原po會一直失眠到婚禮當天吧」。

有網友則分享經驗，「我也是！！！本來想說辦婚禮請伴娘是一件開心的事，結果我的伴娘超級咄咄逼人，連我要不要去度蜜月也要問！禮服更是要到婚禮前才送來！真心覺得如果真的沒有很好，那伴娘真的不要邀請」、「人生大事不要將就欸！婚禮最快樂最幸福的要是新娘吧！依照現在這個狀況，真的長痛不如短痛，而且聽你描述，她把她自己當主角欸，我之前當朋友的伴娘，也就淡妝 禮服能拉多高是多高（遮事業線），就是以新娘本人為主角，當個協助角色而已」。

婚禮 伴娘 結婚

延伸閱讀

婚禮伴郎太搶鏡！「霸道總裁」外型電暈女網友 本尊身分曝光

賓客震撼！伴娘穿露肩禮服秀出「真實身材」 身分曝光眾人搶拍

不顧新娘在旁…伴娘對新郎上下其手？澄清文讓眾人全傻眼

網揭辦婚禮六大秘辛！親友意見太多是新人壓力來源

相關新聞

伴娘把婚禮當伸展台「借新娘室化妝、不滿禮服要求退」 新娘氣炸：結婚是照妖鏡

不少人在婚禮上會邀請好友當伴娘，但親友們要好好配合才能讓婚禮圓滿結束。一名網友在婚宴邀請了多年好友當伴娘，但好友卻不斷探問妝髮的事、藉新娘休息室化妝，甚至還不滿意伴娘服並要求退貨，令她相當傻眼直呼，「結婚真的是一面照妖鏡」。

分家產時動歪腦筋、說壞話好險惡？ 拗最多的竟是「這些人」

當親人離世後，財產如何分配與繼承？近日有網友與朋友討論「分財產」的議題，對方表示「拗最多的是和你有血緣關係的兄弟姐妹」，對此不少網友也有共鳴，更有人認為「在錢面前親情、友情、愛情都是假的」。

便當店名加「這2字」價格暴增、客人還全轉性 網：流量密碼？

簡單改店名，菜單價格就可以提高？有網友發文分享公司附近的一家便當店，原本品項價格不到一百元，沒想到過年後店家重新裝潢改名，價格竟暴增，讓原PO大嘆「是不是便當店的流量密碼？」...

父母健檢無紅字 兒跟進上班吃健康餐竟遭同事嘴：這麼挑

健康意識抬頭，不少人會選擇健康飲食，近日有網友表示，受到父母「健康意識」的影響，出社會後因外食油膩，因此選擇訂購「健康餐盒」，卻遭身旁同事嫌吃太貴，調侃「現在年輕人不要這麼挑，便當有得吃就好了」，對此有網友指出可能是原PO的回答不夠圓潤，還有人表示「直接把腹肌露出來，讓他們安靜」。

超可愛建案名！我家住「常景錄」網笑：樓下是美語班吧

建案取名學問大，有網友在臉書社團路上觀察學院分享一張照片，只見建案名稱叫做「常景錄」，諧音「長頸鹿」，網友笑稱，「很可愛的名字，親子客首選」、「可以再建一個叫琦靈露(長頸鹿台語)，還不賣爆。」。

台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

6歲就來台灣的德國女孩雷堤娜，說著一口流利的中文，時常在自己的YouTube頻道記錄台灣生活的點滴。最近她拍攝影片分享長年觀察出來的台灣10大文化特質，犀利的觀點讓不少人直說「比台灣人還瞭解台灣人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦