分家產時動歪腦筋、說壞話好險惡？ 拗最多的竟是「這些人」

當親人離世後，財產如何分配與繼承？近日有網友與朋友討論「分財產」的議題，對方表示「拗最多的是和你有血緣關係的兄弟姐妹」，對此不少網友也有共鳴，更有人認為「在錢面前親情、友情、愛情都是假的」。

有網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，「分財產」的問題，即便敏感，但也必須面對，近期朋友表示，「會拗大筆錢財的，通常不是朋友，拗最多的是和你有血緣關係的兄弟姐妹」。對此原PO也發現，有的兄弟姐妹開始在爸媽前動歪腦筋、說壞話，自己則認為「財產沒有很想要，畢竟不是自己賺的，想太多也無意義」，更不解「只是其他兄弟姐妹的想法，是如何呢？」

許多網友也不理解爭產一事，「真的，我不明白為什麼都是爸媽生的，為什麼要因為財產搞到關係破裂」、「其實我也無法理解，為什麼會在意別人的錢怎麼分配和使用呢」；還有人認為「問律師團最清楚了，民法裡面就有繼承篇」、「真的，兄弟為了財產大吵大鬧也有」、「從懂事開始就不打算分家裡的遺產，自己拼還比較實際」。

還有其他人留言，「幾百萬幾千萬放眼前，大家肯定不會放過」、「在錢面前親情、友情、愛情都是假的」、「有時候不是你想放手，別人就會感激，你越無爭，那些心裡有鬼的，反而會覺得父母應該私底下早給你很多」、「除了爭還是要看老人想給誰吧」、「朋友拗你拗的理所當然，偏偏你還覺得很有道理」。