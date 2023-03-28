超可愛建案名！我家住「常景錄」網笑：樓下是美語班吧

建案取名學問大，有網友在臉書社團路上觀察學院分享一張照片，只見建案名稱叫做「常景錄」，諧音「長頸鹿」，網友笑稱，「很可愛的名字，親子客首選」、「可以再建一個叫琦靈露(長頸鹿台語)，還不賣爆？」

經過查證，原來「常景錄」建案坐落在高雄市小港區，網友玩起諧音詪，「好天氣沒下雨，所以是常景錄沒雨(長頸鹿美語)」、「長頸鹿美語沒有開在這樓下，說不過去」。

高雄建案「鹽埕旭」玩起「言承旭」人名詪。圖擷自路上觀察學院

網友也分享各地有趣建案，人名諧音最多，「高雄還有鹽埕序(言承旭)」、「土城有金城舞(金城武)」、「官田有鄰雉菱(林志玲)」、「高雄還有舞悅天(五月天)」、「桃園有桂崙美(桂綸鎂)」、「台中有三上悠雅(AV女優名)」。

不少建案命名也頗有創意，「高雄有間原本叫：大綠光，之後突然改名了」、「高雄還有一個『耀您館』更讚」、「「台中有棟大家住易」、「富元教授早安」、「『美麗華富境』真的在美麗華附近」、「高雄有楠梓．瀚大樓，蓋得很美」、「高潭市」、「我家那棟叫窩邊草」、「寶時捷」、「新莊副都心還有建案叫『捷運讚』」。