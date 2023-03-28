台南路上見「保時捷計程車」 駕駛身分曝光：開3年賺回一台特斯拉
出門在外一定會看到計程車滿街跑的畫面，日前有網友在路上發現一輛「保時捷計程車」，笑說司機應該不缺錢，也認為「把愛車外觀弄成55688需要很大的勇氣」。照片曝光後除了引發網友熱議，也讓車主身分隨之曝光。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張計程車照片，寫道「看來PORSCHE妥善率很好，還是司機根本不缺錢，我最佩服的是要把愛車外觀弄成55688需要很大的勇氣」，從照片中的路牌資訊可見所在地是台南的西拉雅大道。
貼文一出隨即引發熱議，有在地人表示，「這台每天在南科下班都看得到」、「南科跟高鐵站都常看到」、「偶爾在南科遇到，比較好奇扣除油錢跟保養維修，還有盈餘嗎？」、「南科耶，專門接特定人士」、「西拉雅大道，南科你需要意外嗎」。
有知情人士透露，「這個新聞有報過，專跑南科的，她老公是特斯拉，一年都賺回本了」、「這位大姐一直都在善化新市南科附近跑」、「記得好像是一對夫妻，尊榮計程車！跑南科和高科比較居多」、「南科很正常，商務人士的最愛」。
有網友揭在地市場行情，「南科有好幾台保時捷的計程車在跑」、「少見多怪，我還坐過BMW的計程車」、「就在南科園區附近常常看到BMW、賓士的計程車都有」、「我有遇過特斯拉的司機這樣說，他說沒有他們開這些車出來跑計程車，有些人根本沒機會可以坐到這些歐洲車甚至特斯拉，這點其實我也蠻贊同的，因為不是人人買得起這種車，但是今天假如花幾百元坐到高級車也是很棒的體驗」。也有人好奇問說「這台我前幾天在南科有看到，很好奇要怎麼叫這台車」？
根據《東森新聞》報導，該輛保時捷計程車的車主是一對夫妻，一開始先生花了413萬買下頂級斯拉，除了載送南科工程師，也當成禮車或包車出遊。後來太太看先生收入不錯，也花210萬買下一台保時捷休旅車當成小黃來開。夫妻受訪表示，開保時捷計程車的收入，的確比一般計程車好很多，先生開了三年計程車已經回本，而太太現在每天的收入，是以前傳統產業的三倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言