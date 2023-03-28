台南路上見「保時捷計程車」 駕駛身分曝光：開3年賺回一台特斯拉

去吃飽buffet餐廳用餐時，許多人會先想好要吃什麼，達到用餐的最大滿足感。《PTT》卻有網友去用餐時，發現隔壁桌的客人不但只拿兩三道菜餚，用餐也不到15分鐘便起身離開，完全不符成本的行為讓他「完全傻眼」，感到非常疑惑，也引來網友熱議，表示這種人「其實超多」。

2023-03-27 09:56