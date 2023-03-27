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賓士車頭標誌被換成「1實用設備」 7千人朝聖笑了：汽車界龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一輛豪車車頭標誌被換成「水龍頭」，讓人看了忍不住大笑。圖／取自路上觀察學院
台南一輛豪車車頭標誌被換成「水龍頭」，讓人看了忍不住大笑。圖／取自路上觀察學院

這種汽車標誌你見過嗎？台南一名男子在路上發現一輛豪車「暗藏車主巧思」，原來車主將大家一眼就能認出的「三芒星」標誌改裝成另一種獨特標誌，吸睛效果更加分，照片曝光後也吸引近7千名網友朝聖。

原PO透過臉書社團「路上觀察學院」發文分享日前看到的一輛豪車，仔細觀察可以發現這台車輛的標誌與原廠標配的明顯不同，讓他看了忍不住笑虧「這看起來毫無違和感」。

從原PO分享的照片看來，這輛知名豪車的品牌標誌是大家熟知的「三芒星」，但原PO拍到的這輛豪車卻以「水龍頭」造型亮相，這般反差感讓網友眼睛為之一亮。

照片曝光後吸引近7千名網友按讚，有人留言狂讚「汽車業界龍頭」、「打開可以機油喝到飽嗎？」、「熱車後一打開就有熱水用」、「看來是缺水缺怕了」、「比名車還酷炫⋯」。

其中有部分眼尖網友認出這台豪車出沒在台南一帶，這輛豪車的車主疑似是一名水電師傅，「身為一台專業水電工程師傅的車，車頭上有顆水龍頭也是很合情合理的」、「這車主一定是做水電行的，上面還有梯子」、「水電大哥的車，梯子表明一切」、「看他裝備，最佳水電行代表」，還有人表示記得這位師傅是修鐵門的，曾經請他來家裡修過鐵門。

台南 標誌 水電 賓士

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