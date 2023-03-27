吃到飽buffet「饗食天堂」客人吃15分鐘就走超傻眼？ 網曝：這種人超多

去吃到飽buffet餐廳用餐時，許多人會先想好要吃什麼，達到用餐的最大滿足感。《PTT》卻有網友去用餐時，發現隔壁桌的客人不但只拿兩三道菜餚，用餐也不到15分鐘便起身離開，完全不符成本的行為讓他「完全傻眼」，感到非常疑惑，也引來網友熱議，表示這種人「其實超多」。

該網友在貼文中表示，他前往饗食天堂用餐，有兩位客人坐他對面，「他們就拿了一點沙拉，吃了幾片牛肉，喝一杯調酒，前後不到15分鐘的時間他們就走了。」對他來說「想說前面15分鐘根本是醞釀食慾的時候，結果他們就吃完了」、「到底只吃15分鐘就走是哪招？」

該文引起許多共鳴，有人說「這種人其實很多」、「窮人才在那裡算吃回本」、「我還看過有人拿小說進去看的，把吃到飽當書店」、「看過喝杯咖啡就走掉了」、「他說不定是股東，來吃個便餐而已」、「你是去吃大餐，人家是下樓吃個飯」、「就有錢人的巷口麵店阿，吃完就回家」、「還蠻常見啊...有時候只是商務聚餐，隨便吃一吃就閃人了。」

也有網友點出其他重點，「你要感恩他們讓你用這個價錢吃到撐，沒有他們幫你平均你的定價會更高」、「可能總公司的員工來分店開會吧，過去我也是員工，去到分店都是跟客人一樣直接用餐，公司給的員工福利之一。」