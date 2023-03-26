泰國旅遊業為何能超越台灣？ 網指「關鍵因素」：紅燈區+大麻

隨著疫情解封，不少人預計出國旅遊，近日有網友好奇詢問，國人大部分都喜愛去日本或泰國遊玩，不解指出「泰國的旅遊業為什麼能超越台灣呢？」，對此許多人解釋原因在於價格便宜，還有發達的性產業與大麻合法化。

有網友在PTT發文表示，近期因為疫情解封，身邊的朋友們也都陸續規劃出國，常去的地點包涵日本或泰國，但原PO不解指出「日本還可以理解，但泰國的旅遊業為什麼能超越台灣呢？」

許多網友表示因為價格便宜，「吃的花費約等於在台灣的一半，住大概只需要八分之一，能去娛樂的地方又多」、「泰國有異國文化食物，飯店又超便宜，唯一缺點是飛機4小時」、「便宜好玩啊，要玩低俗的、高端的都有」、「泰國五星級飯店價格台灣的一半不到」、「市區五星級一晚才一千多」。

還有人指出性產業與大麻合法化也是關鍵，「人家的情色產業已是國家經濟支柱之一」、「泰國有紅燈區、有大麻、有便宜的按摩、逛不完的街，怎麼比」、「大麻、性專區，多麼美妙」、「紅燈區還可以呼麻」、「除了便宜，還有性及大麻產業」。