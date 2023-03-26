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他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

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他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文感嘆用了載具後發票更難中獎，但也有人認為更好中。聯合報系資料照
有網友發文感嘆用了載具後發票更難中獎，但也有人認為更好中。聯合報系資料照

這期發票又槓龜了嗎？近日有網友覺得用載具對發票難中獎，對此不少網友反應兩極，指出「其實不是載具的問題，人的運氣比較吃重」，還有人推測難中的原因，「因為越來越多人用，中獎機率就會降低」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文感嘆，自從用了載具後發票更難中獎，對比過去手動對發票，每期至少會中200元獎金的發票，此外還貼出一張截圖，圖中顯示「一張都沒中」，11-12月一共掃了203張發票，共消費145,615元。

貼文一出，許多網友也紛紛認同，「400張沒中的路過」、「很難中」、「我載具也沒中過」；但也有人不這麼認為「我都中載具欸，連續好幾期」、「雲端很好中唷，中了很多次」、「我載具中的比實體發票還多次」，還有人建議要下載財政部官方APP對獎較準確。

另外有人推測難中的原因，「因為越來越多人用，中獎機率就會降低」、「問題樣本數越來越多，真的會不好中」、「越來越多人，獎項有限」；不過，也有其他網友認為，「你覺得紙本的好中就用紙本的」、「載具反而容易中，因為不容易忘記對獎，也不用耗時間整理發票，中了還能直接匯入帳戶」、「其實不是載具的問題，人的運氣比較吃重」。

今年1-2月期統一發票中獎號碼已於今（25日）開獎，1,000萬元中獎號碼為「06634385」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「66882140」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

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