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運將下車幫開門！身障女「往駕駛座伸手」 網轟：手法是慣犯

聯合新聞網／ 綜合報導
女乘客疑似趁運將下車時行竊。圖擷自爆料公社公開版
女乘客疑似趁運將下車時行竊。圖擷自爆料公社公開版

台灣人相當有愛心，假如遇到需要幫助的人，往往都會熱心地伸出援手。不過，高雄一名運將日前載到行動不便的女乘客，抵達目的地後，運將更貼心地下車幫忙開車門，結果事後查看車內的行車紀錄器時，發現女乘客疑似「伸出第三隻手」行竊，而影片曝光後也掀起討論。

一名運將在臉書社團「爆料公社公開版」上傳一段26秒的行車紀錄器影片，從畫面中可以看見，運將開車抵達目的地後，貼心地下車幫行動不便的女乘客開車門。沒想到，這名女乘客卻趁司機下車時，熟練地挪動身體，並把手伸向駕駛座附近，接著又迅速地把手縮回來並塞進自己的包包，疑似是在藏什麼東西。對此，原PO在貼文中寫道，「高雄司機們請注意，因她行動不便需要協助幫忙下車，當司機下車時偷竊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人的善舉就是被這種人給糟蹋了」、「行動不便是不是裝的？偷的手速很快，手法感覺是慣犯」、「就是有這種害群之馬，才會讓一些真的需要幫助的人，被害到沒好心人想幫忙」、「用憐憫心來偷竊用勞力辛苦工作人的錢，真的太可惡」。

也有網友提到，「報警處理，竊盜是公訴罪」、「應該是慣犯？建議提告，否則會有更多受害人」、「我是小黃司機，感謝告知，下次如果遇到乘客行動不便需要我下車幫忙攙扶或提行李，我會請他先自己下車和先拿自己的行李下車，我隨後再下車幫忙」。

也有網友保持質疑態度，「所以偷了什麼？看不出來」、「偷了什麼東西？」、「被偷了多少錢？」、「所以什麼被拿走了？」、「她這樣偷只能偷到零錢吧」。

運將 偷竊 爆料公社

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