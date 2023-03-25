補班日請假？內行搖頭「星期六上班超爽」點特休請這天才賺

因為清明連假，4月3日彈性放假，所以今天是表訂(25日)的補班日，三月也曾被網友戲稱為「大魔王」，因為沒有任何連假又要補班，讓人感到心很累。不過有網友發現，今天上班其實不塞車，而且主管不在，其實很爽，很多網友也附和「其實禮拜六上班超爽」。

一名網友在PTT以「今天上班其實超爽吧？」發文，他表示今天上班不塞車、不用搶車位，而且主管和客戶廠商也不會選今天開會，感覺只要收完信，再打開YT開始看可愛貓貓影片，下午重複上午的事，根本零壓力「其實今天上班超爽的吧？」。

不少網友附和留言，「今天上班有補到假就很爽啊，光內湖交通不塞足以讓人掉淚」、「主管都不在，不要出包就好，爽領薪水中」、「全世界都知道今天來根本沒人要做事，幹嘛不乾脆放一放」。

但還是有人認為，「在家躺才是最爽好嗎」、「我公司比較奇特，補班幾乎沒人請假，主管都會到」。也有人指出，要請假的話不要選補班日，「要請特休也是請周一啊」、「超爽的啊，反正都是假，幹嘛不請禮拜一？」。