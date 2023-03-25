搶連假飛東京機票 她漏看「灰底2字」慘賠4萬

清明連假長達5天之久，民眾都會選擇出國，不過，有民眾3月初經由航空公司網站購買一家四口機票，從「松山」出發到東京，直到快到出遊日，才發現松山指的是日本四國松山機場，最終只能認賠4萬元的機票，相當懊惱。

根據「東森新聞」報導，台中一名李姓婦人3月10日搶訂清明連假的機票，透過捷星航空官網訂購全家4人4萬元機票，她也選擇從松山到東京出發，原本以為撿到便宜，但她出發前才發現機票上的「松山（MYJ）」指的是日本四國松山機場，最終只能忍痛取消機票。

李女後來也打電話去跟航空公司反映，機票標示不清，事後捷星航空台灣總代理也表示，網頁標示部分仍算清楚。

事實上，有網友去年底在PPT也分享類似經驗，他在日航看到松山飛東京羽田僅要2253元，還含行李，立即下單幫全家結帳，未料隔天到公司炫耀後，才發現該松山機場是日本松山機場，只能聯繫客服取消訂單，但光手續費就被扣了2萬多元，令他大嘆「能拿回多少、多久拿回來不知道」。

實際前往該航空公司網站搜尋機票，若在出發地打「松山」，就會跳出日本的灰底字在旁標註提醒，民眾購票時須再三注意，台灣松山機場代號是「TSA」，日本四國松山機場代號是「MYJ」。