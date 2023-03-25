東京住宿一晚1500元變5000元！ 日本人也喊「漲破天花板」

疫情趨緩後不少民眾計畫出國旅遊，其中日本是熱門選擇，不過近期東京除了有大批遊客外，住宿價格跟著水漲船高，連日本人看到飯店價格飆漲三倍也直喊太誇張。

在台灣長住9年成為台灣女婿的日本作家「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」在臉書分享，一位日本朋友要去東京出差，沒想到飯店價格漲到突破天花板，「以前只要付1500台幣就可以訂到的房間，現在都漲價到5000台幣」，他推測原因是原因是外國人突然增加，全國旅行支援優惠的關係。

「日本人的歐吉桑」建議今年要去日本東京玩的人，要趕快預訂比較便宜的飯店，如果想要較便宜的住宿也不在意睡眠品質的話，可以考慮膠囊旅館，他也推薦住過的膠囊旅館「價格1000台幣以下，東京上野位置比較方便」。另外，他提醒雖然網咖也可以住宿，且價格最便宜，但因為睡眠品質差，奇怪的客人多，犯罪案件也不少，因此非常不推薦。

貼文也引來台大前醫師「林氏璧」所經營的遊日粉專「日本自助旅遊中毒者」也在底下留言回應，「台灣朋友這3年被國內旅館的價錢訓練(嚇到)過，且匯率還在低點，應該是還好啦...」，也有其他網友表示「4月中下旬要去東京出差，訂機+酒真的有感覺漲很多」、「現在東京到處都是觀光客嚇瘋」、「跟台灣的飯店比起來好像還好」。