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開車上班公司收停車費合理嗎？ 他不滿從500漲價至1600元

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨公司的停車場漲價。示意圖／ingimage
有網友抱怨公司的停車場漲價。示意圖／ingimage

上班開車停公司停車場要收費嗎？近日有網友不滿公司停車費從500元漲價至1600元，因而詢問網友「大家公司停車場在哪一區？公司收費嗎？」，對此許多人表示0元，甚至批評「哪間公司這麼乞丐啊」，但也有人認為「地價通膨，漲停車費很合理吧」。

有網友在PTT發文表示，原本公司的停車場員工優惠價500元，近期卻突然公告停車費漲價變1600元，因此好奇詢問網友「大家公司停車場在哪一區？公司收費嗎？」

許多網友表示停車費0元，「台北市信義區0元」、「101（大樓），0元的超級多」、「0元還可以隔夜停」、「0元停到爽，放隔夜也可以，車證也免費」、「0元，車位申請就有」；還有人分享，「台北市3000元，室內」、「台北內湖，室內1000元」、「竹北1000元」、「室外500元，立體停車塔700元」、「4000元新店」。

另外也有人批評，「公司沒賺錢只能靠員工來增加營收」、「哪間公司這麼乞丐啊」、「1600元簡直搶錢」、「我去幫公司賺錢還要付停車費什麼道理」；更建議「要收錢真的建議離職，對員工那麼摳」、「要收錢還是離職吧」；不過也有人認為，「地價通膨，漲停車費很合理吧」、「會收錢的，通常都是小公司和跟人合租辦公大樓的吧」。

停車費 PTT

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