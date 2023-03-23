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家人逼每天「台中到南投」通勤4小時 他超崩潰：合理嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友住在台中，他就讀南投的大學，每天搭車去上課，但家人不願意讓他住宿，令他相當無奈。本報資料照
一名網友住在台中，他就讀南投的大學，每天搭車去上課，但家人不願意讓他住宿，令他相當無奈。本報資料照

不少上班族和學生每天通勤，不過也有些人會在公司或學校附近租屋，可以減少通勤時間又可以多睡一點。一名網友住在台中，他就讀南投的大學，每天搭車去上課，但家人不願意讓他住宿，令他相當痛苦，於是想問問網友們，「各位覺得每天通勤台中和南投花大約4小時合理嗎？」。

一名網友在校園論壇「Zuvio」發文，他住在台中每天搭車到南投埔里的大學去上課，去學校大概要1.5小時，回家要1小時40分左右，光是一趟來回通勤就要將近4小時，且他每週有5天都有課程，但家人不願意讓他就近學校住宿，逼迫他每天搭車去上課，甚至還情緒勒索，令他相當無奈，於是想問問，這樣是否合理，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「快四小時耶，不合理～～」、「以交通方便程度，我認為住宿比較好，而且住宿相對其他大學不會比較貴～現在多花該花的錢，以後還回去就好」、「可以詢問其他親戚（父母之兄弟姐妹）想法，因為年紀差不多會相對好溝通（如果平常跟親戚有一定程度聯絡」、「每天通車我覺得有點太花時間了，而且很累」、「住宿比較好吧，通勤4小時到最後會瘋掉」。

有網友則認為，「交通費家裡出？如果是那就繼續通勤吧…家裡管太嚴了，可以考慮騎車或開車，除非租屋找到比較便宜，不然房租一個月一定大於交通費」。

住宿 父母 通勤族 大學生

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