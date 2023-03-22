清明連續假期「東京來回機票2萬4」 內行人指1關鍵直呼超級貴

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國玩的行程，其中日本就相當受歡迎。然而，一名女網友在網路上發文，表示清明連續假期到東京羽田的機票，廉價航空來回就要價2萬4，因此詢問大家「不太確定這個價格會不會太貴了？」

昨（21）日一名女網友在Dcard上以「#請益 東京機票連假來回2萬4會很貴嗎？」為題發文，她透露這是第一次自己買機票，也因為太晚決定要在清明連續假期出去玩，因此廉價航空的來回機票就要2萬4。對此，原PO好奇詢問，「不太確定這個價格以連假來說會不會買太貴了，想上來問問大家該不該買下去（我是買台灣虎航）？」

貼文底下吸引大量回應，不少內行人都認為以廉價航空來說，東京來回機票2萬4很貴，「廉價航空2萬4超級盤」、「廉價航空沒有低於1萬都太貴了」、「廉價航空這種價錢很貴」、「這種價錢還不如選一般的航空公司」。

也有網友提到，「可以接受就買了，妳現在才買還2萬4算不錯了」、「貴是貴，但如果妳只有連假可以出國那也沒辦法」、「我是覺得很貴，而且那時候櫻花可能所剩不多，住宿肯定也很貴，不過妳可以接受就買吧」。