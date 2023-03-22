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大部分台北人成年後不考機車駕照？ 網曝1關鍵：日韓也是這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
許多台北人出門都仰賴大眾運輸工具，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
許多台北人出門都仰賴大眾運輸工具，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

每個人習慣的通勤方式都不同，有人偏好搭乘大眾運輸，也有人喜歡自己騎車或開車。然而，一名網友在網路上發文，表示身邊不少住在台北的同事和朋友都不會騎機車，因此好奇詢問「台北人是不是都沒在考機車駕照？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（21）日一名網友在PTT上以「台北人大部分是不是都沒在考機車駕照啊？」為題發文，原PO透露在南部地區滿18歲後，假設沒有去考機車駕照，掌握這個維生技能，「大概你能去的地方只剩下市區附近，因此家長不太會阻止小孩考機車駕照」。不過，原PO認為北部地區有便捷的大眾運輸工具，台北的家長們會覺得捷運公車就夠方便，大多不希望小孩去考機車駕照。

原PO發現身邊不少住在台北的同事和朋友，真的都不會騎機車，甚至有些人連汽車駕照也沒有，讓他覺得相當難以置信。對此，原PO好奇詢問大家，「這應該是事實吧？台北人大部分是不是都沒在考機車駕照啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「老實說這樣才是好的吧，希望中南部之後捷運路網也可以變多，讓機車變成不是那麼必要，日韓國家也是一堆人不會騎機車」、「別說機車駕照，很多人連腳踏車都不會騎」、「台北有錢開車，沒錢搭捷運或公車就好」、「事實啊，機車用不到」、「從來沒聽過有台北人出門騎機車的」、「我不會騎機車，升大學暑假就去駕訓班，然後開始開車」。

PTT 捷運 公車 駕照

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