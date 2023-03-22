開車上路突衝出一台「三寶機車」 駕駛怒：雙黃線鬼切不打燈

在馬路上最怕遇到三寶，日前有位駕駛抱怨，他騎車直行在大馬路上，卻有一位騎士突然從外側車道切進來，讓他措手不及，差一點就要撞到，他氣得直呼「本來在去醫院的路上，差點被送去醫院」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」貼出一段影片，只見駕駛原本好好的直行在馬路，突然右方有一台摩托車沒有注意後方來車，就直接往左切，讓駕駛差點煞不住，只差一秒左右就要撞上。

原PO氣得指出「如果誰認識這個駕駛的話，麻煩叫他駕照重考，不要用雞腿換，別出來害人，今天我煞得住、抓得穩，對方頂多繳罰單就了事，可是如果繼續這樣當馬路三寶，有一天會沒命」。

網友看完影片後，直呼「這完全是移動式神主牌」、「他真的有駕照嗎？」、「好恐怖喔，感覺像是在抓交替吧」、「罰他未打方向燈1200元，加上跨越雙黃線600元，兩張罰單都送他」、「他居然瞬間飄移，這太可怕了，我做不出來」、「如果今天是雙載，車上有小孩的話後果不堪設想」、「他沒打方向燈？還快速移動到內側，嚇死人了」。

原PO也在留言處回應「正常人都只會以為那台三寶車是路邊起步直行，我還再往左一點，讓他起步直行方便，結果他是整個雙黃線鬼切，而且他沒打燈，也根本連後照鏡都沒在看，我煞車煞到沒抓穩，就算沒撞到也會讓他犁田的程度」。