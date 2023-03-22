老婆上錯車他開玩笑遭「兩字」重創 大嘆：果然是走過大風大浪的女人
《爆怨公社》一名人夫在網上抱怨，說自己和老婆去逛百貨公司，要回程時因為老婆只顧划手機，意外上到別人的車子。回來以後他對老婆開玩笑指他去「偷客兄」，老婆卻只回兩字，就讓他「重創」，更大嘆「果然是陪我走過大風大浪的女人」
網友「錢葡夠」說，和老婆逛完百貨公司出來後，他就在車上看著老婆划手機，邊走進和他同款的車裡。他還刻意不按喇叭，就這樣看老婆上人家車兩秒後，下車跟人家賠不是，趕緊跑回車上。
目睹一切後，他便對老婆開玩笑說「偷客兄這麼明目張膽喔」，老婆回「你有看到喔！為啥不提醒我」，他又回「再划手機啊」，老婆反嗆「還好有上錯車，至少上車是看到鮮肉賞心悅目了一下」，他不甘心地說「我也是啊」，老婆只看了他一眼，回道「油膩」，讓網友表示「短短後面四句對談我重創了兩句」。
網友紛紛感到該人夫的怨念「勇氣滿滿的自取其辱」、「傷害不大，汙辱性極強」、「很多女人只認車色」。也有人分享自己有趣經驗「我老婆上了隔壁車，同時間隔壁車的老婆上了我的車，然後兩個女的一起尖叫，我跟隔壁車的駕駛笑好久」、「我老公也眼睜睜看著我上別人的車還不叫我」
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