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BLACKPINK掀熱潮！誰的演唱會要去一次？ 網推「這天王」：必須去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「是否有一生一定至少要去過一次的演唱會」，貼文引發熱烈討論。 圖／ingimage
一名網友好奇詢問「是否有一生一定至少要去過一次的演唱會」，貼文引發熱烈討論。 圖／ingimage

南韓天團BLACKPINK旋風來台，連續兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引眾多粉絲到場朝聖。對此，近日就有一名網友好奇發問有「一生一定至少要去過一次演唱會嗎？」引發網友熱烈討論，還有網友狂推「這位天王」的演唱會。

該名網友在PTT八卦版發文表示，去過演唱會的歌迷們，幾乎都會說一生一定要去一次，「即使人很多、位置離舞台很遠，但現場氣氛就是不一樣，會非常感動，這是真的嗎？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言「真的值得」、「有喜歡的藝人的話，的確值得去一次現場體驗」、「前提是你要知道台上的是誰」、「沒很喜歡的不用去，不然其實很無聊的」、「看你喜歡什麼歌手就去聽啊」。

還有許多藝人被網友點名，認為演唱會值得一去，「林俊傑的真的讚」、「之前聽過張惠妹、陳奕迅，真的都很震撼」、「Michael Jackson，再也看不到了」；其中，網友大堆「搖滾天王」伍佰，「國外愛黛兒和聯合公園，國內伍佰、蔡依林」、「別人的我不知道，伍佰的必須去」、「問就伍佰」、「伍佰的場確實是這樣」。

BLACKPINK 伍佰 演唱會 PTT

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