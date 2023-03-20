麥當勞被狠酸「正式退役」 路易莎接手變圖書館應驗昔日老闆1句話

咖啡廳比較香？近年來許多年輕人喜歡到「咖啡廳」讀書，但日前有網友到路易莎用餐時意外發現奇特景象，內用座位的客人幾乎都是在讀書，真正在享用咖啡、聊天的客人少之又少，這不禁讓其他網友調侃「麥當勞退出K書中心的龍頭」。

這名網友透過臉書社團「路上觀察學院」附圖發文，提到「店家經營不易，連路易莎都得斜槓K書中心」，只見圖中可見一間路易莎內用座位幾乎全被「正在K書」的民眾佔用，其中更有人似乎因為讀累了正在補眠。

照片曝光後，不少網友留言狠酸「麥當勞退出K書中心的龍頭」、「因為麥當勞的座位越來越少了，所以只好轉戰路易莎跟星巴克了」、「難怪麥當勞要收桌子」，還有人抱怨「有次和朋友在漢堡王吃飯聊天，隔壁桌的媽媽要我們小聲一點，因為我們打擾她唸書…」。

但也有人認為「店家都不在乎了，不懂顧客有什麼好講的？」、「咖啡廳談翻桌率，本來就是一件很奇怪的事了」、「在那邊說翻桌率的認真嗎？你去咖啡廳吃熱炒是不是啊，什麼時候連咖啡廳都不能做自己的事了？不然你以為路易莎設那麼多插座幹嘛，以為自己很懂嗎？」

過去《數位時代》曾專訪路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢，他表示路易莎擴大內用區，並不擔心大家坐著不動，並提到「台灣人最喜歡談論翻桌率，我們又不是賣小火鍋」，由於路易莎有4成營收和「to go（外帶）」有關，所以翻桌率對路易莎而言並非唯一追求的KPI，由此可見路易莎營運方針並不怕顧客久坐「變圖書館」。