去spa！新國片預告鄉民看傻嘆無言 網搖頭秒想1神片：等著大賣

新國片《炸彈客》改編自台灣、美國真人真事，日前釋出中文預告，講述一名律師成為神秘炸彈客，充滿懸疑驚悚氛圍，即將於4月登上大銀幕。不過，該預告卻在PTT上備受熱議，有網友認為其剪輯、攝影粗糙，像極學生作品，卻也有人看好《炸彈客》將如2017年被譽為神片的《台北物語》，再掀一波討論。

原PO分享，前兩天看到《炸彈客》的預告，儘管已忍耐看完預告兩次，仍看不明白其內容的深度，無論是畫面剪輯還是台詞、攝影，感覺就是變異的《台北物語》。雖然支持台灣電影題材多樣化，這部片卻讓原PO不禁嘆道「這到底是X小」、「謝謝再聯絡」。

貼文一出，有鄉民便好奇《炸彈客》是否想走「Cult片」（ 邪典電影【邪典電影】指受特定族群、小族群喜愛及推崇膜拜的電影，也可稱為非主流電影或另類電影。片中通常具強烈的非主流意識，充斥荒誕、恐怖、血腥或迷幻的畫面情節。 ）路線；另外，也有網友嫌棄電影預告中，炸彈上的「去spa」斜音梗讓人「廢到笑」、「真的很台灣」、「要有一群人一起吐槽，是嗎」。

大家看完預告後也紛紛給出評論，「大學報告的短片？」、「 這...，預告片我都看不完，好痛苦」、「ok啦，b級片市場就是量要夠大，才會冒出一兩顆珍珠」、「就是要超認真才能拍出Cult片啊」、「真的廢到不知道該說什麼」、「自從看過台北物語後，都會很期待這類型的片」、「PTT都反指標，等著看這部大賣」。

聯影電影官網介紹，《炸彈客》由新銳導演侯宗華與洪裕淵共同編導，劇情描述男主角是名極具正義感、憤世忌俗的律師，為了施行正義理念卻逐漸走火入魔，改編自台灣知名的律師炸彈客事件，並以美國大學航空炸彈客泰德卡辛斯基作為人物原型參考，也找來銅鑼灣書店老闆林榮基先生驚喜客串，是部充滿懸疑、驚悚、奇幻元素的黑色電影。