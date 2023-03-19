花6800元看BLACKPINK演唱會 粉絲一片哀號：不站看不到

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享5800元的坐位區也是被站起來的粉絲擋住。圖擷自Dcard
有網友分享5800元的坐位區也是被站起來的粉絲擋住。圖擷自Dcard

南韓女團BLACKPINK昨晚（18日）在高雄世運主場館舉辦演唱會，不過卻有許多購買高價位門票的觀眾大嘆現場粉絲素質堪憂，過程中一直站起來、舉手機錄影、甚至直播，導致後方民眾看不到舞台及大螢幕，還有人笑稱「看來是帶個梯子才夠了」。

有網友在Dcard發文表示，19年來首次看演唱會，票價6800元，過程中其他粉絲一直站起來，導致後排觀眾完全看不到，形容當時「坐著明明都看得很清楚，跟著站起來也幾乎看不到」，大嘆「真的不懂能不能站」。

許多到場的網友也感同身受表示，「花4800元去看一堆人站起來擋住你，上個廁所回來位子直接被人『站』了」、「想說5800元看個投影螢幕都有困難了，還有人直接站在椅子上，最扯的是有人直接直播」、「我6800元VIP6區的，前面的人一直站起來，不跟著站的話，演唱會也不用看了」、「看完的感想是沒有8800元，就是看小小人或人頭」；不過也有人分享「我買3800元看台位子體驗很棒，看得也算清楚」、「看來1800元CP值最高」。

其他人留言，「看來是帶個梯子才夠了」、「花6800元看屁股真的是心疼你」、「下次會買看台區」、「大家手機都舉高高，整場演唱會都在看手機」；還有人指出「看過蠻多韓團演唱會，如果是特定幾首很嗨的歌或是需要互動的歌，全場站起來都還是正常的，可是這段表演結束後，大家都會很有默契的一起坐下」。

另有人拍下有人在現場用手機直播。圖擷自Dcard
另有人拍下有人在現場用手機直播。圖擷自Dcard

BLACKPINK 演唱會

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