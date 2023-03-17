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女同學身上飄「遊覽車味」！她靠近就反胃想吐 內行人揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露一名女同學身上有「遊覽車味」，聞到時都會反胃想吐。示意圖／ingimage
原PO透露一名女同學身上有「遊覽車味」，聞到時都會反胃想吐。示意圖／ingimage

每個人身上都有獨特的味道，可能是因為使用的洗衣精不同，或是家裡本身的氣味差異。一名女網友在網路上發文，表示一名新同學身上有「遊覽車味」，讓她每次聞到都覺得相當難受，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「應該是潮濕的味道」。

日前一名女網友在Dcard上以「同學身上有遊覽車味」為題發文，她透露最近新認識一名女同學，對方人很好，但是身上卻有一股遊覽車味，「就是遊覽車上那種悶悶的，聞到有點難呼吸的味道」。原PO坦言自己搭遊覽車很容易暈車，甚至每次都會暈到吐，因此靠近那名女生時，都會忍不住感到反胃，「我也很想跟新同學交流，克服遊覽車的人們是否可以給我一點建議，好想跟她一起出去玩」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「遊覽車真的很臭」、「應該是新車的皮革味，我自己是這樣理解，很多小轎車也都有差不多的味道，超臭」、「是不是車上的味道？我男友的車，他爸有放一罐香水，只要我坐在車子裡面久了，身上就有一個座椅皮味+香水的總和味，有點不好聞」、「我會暈車，所以我遇到她的話我絕對會暈爛」、「我覺得地下室味跟遊覽車味很好聞欸」。

也有網友指出，「這種狀況是不是她家裡比較潮濕，或是地下室什麼的？長期住那裡會有『深入骨髓的臭味』」、「我猜是洗衣機問題，或是她的衣服沒晾乾的味道」、「妳有看過《寄生上流》嗎？會不會是同學的家境不太好，多點體諒吧」、「應該是衣服沒晾乾太潮濕，我以前就是這樣，後來晾乾+換香香洗衣精就沒這種困擾了」、「看完想到《寄生上流》，會不會是同學衣服沒有乾，或是住的地方很潮濕」。

還有網友分享類似經驗，「我同事都不洗澡，渾身油垢+流汗味道，我坐在他旁邊工作兩年了，鼻子已壞」、「我有同學之前身上有漂白水味道，聞到我鼻子有點不太舒服，結果最後聽其他同學說，他好像是擦玫瑰類的保養品」、「以前補習班同學家裡開麻油工廠，坐在他旁邊有麻油香，課本也有麻油的味道」、「國小有一個學弟身上有一個塑膠+濃垢味，每次他跑來找我講話講完，我都會轉頭狂乾嘔」。

遊覽車 Dcard 味道

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