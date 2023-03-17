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早餐店吐司＋蛋餅就破百元！他驚「貴死人」 網認同：沒錢加蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到早餐店消費嚇到直呼「現在早餐店也太貴死人了吧！」 聯合報系資料照／記者高彬原攝影
有網友到早餐店消費嚇到直呼「現在早餐店也太貴死人了吧！」 聯合報系資料照／記者高彬原攝影

物價年年飆漲，有網友到早餐店消費嚇到直呼「現在早餐店也太貴死人了吧！」他表示，「才點一個蛋餅一個紐澳良雞腿吐司就破百了」。其他網友則無奈表示，由於缺蛋加上蛋價上漲，「加蛋變更貴，闆娘問要不要加蛋，現在都說不用了」。

一名網友在PTT以「現在早餐店也太貴死人了吧！」為題發文表示，「平常吃早餐都沒什麼注意價錢，但今天自己去點完後越想越不對勁，跑回去看菜單，蛋餅一份40元、燒肉蛋餅65元、泡菜蛋餅60元、勁辣雞腿蛋餅65元、牛肉起司蛋餅75元、鍋貼40元、薯條40元、漢堡50元起跳」。

該網友說，「我才點一個蛋餅一個紐澳良雞腿吐司就破百了，跑去另一家看菜單 也是相差不多，到底是我家附近太盤，還是現在早餐都這麼貴了？」

其他網友認同留言「貴到不吃」、「現在隨便點都接近一百」、「火腿蛋土司都50了」、「去買超商還便宜點」、「等今年電價漲了，會更驚喜」、「滷味炸物才是貴死人 已經沒有庶民小吃」、「加蛋變更貴」、「再漲一波，豬肉又要漲，缺水後飲料再漲一波」、「這2年還有得漲」。

不過也有網友留言「早餐用烤箱自己做就好，愛被賺就不要哭」、「是你不爭氣」、「便宜的你不想吃」、「不消費讓他被淘汰啊」、「所以我都很少吃，假日懶的自己弄才會點外面」、「沒錢就別吃啊」。

早餐店 PTT 蛋價 漢堡

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