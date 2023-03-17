快訊

大胃女王菅原大腸癌逝！息肉是癌前病變重要警訊 4生活惡習很致命

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場「清明節統一休3天」

全動法剛下架 政府花上億買外傷用藥 全民國防動起來？

1顆蛋60元！她氣控肉飯「薄得像蒜泥白肉」 店家嗆：早提醒別點了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到店家留下負評，卻遭店家反嗆。 圖擷自爆怨公社
原PO到店家留下負評，卻遭店家反嗆。 圖擷自爆怨公社

許多店家為了招攬生意，都會想方設法來吸引顧客注意並且上門消費，不過有一名女網友日前點外送時，看到店家的備註寫著「本店難吃得要死」、「肉很少」、「很油」等等提醒字樣，她以為是反向行銷，沒想到拿到餐點後才發現店家所言不假，讓她氣得留下負評，結果卻遭到店家反嗆。

這名女網友在臉書「爆怨公社透露前幾天利用外送平台點餐，看到這家店的備註盡是滿滿地自嘲，例如「份量有改，價錢一直忘了講」、「滋味（不見得）好，但是（確定）份量少」、「會油、肉還很少」、「拜託不要點」、「本店難吃得要死，沒人強迫你點」等等一堆的字樣，讓原PO以為這是店家的反向行銷操作。

原PO後來點了控肉飯、虱目魚丸湯，但拿到餐點讓她很傻眼，「我想過蛋很貴，但沒想到這麼貴，單一顆60，控肉飯一碗160，結果來了三片跟蒜泥白肉一樣薄的肉」。她以為這是店家故意這樣寫的，沒想到真的貴又難吃，而且貴又沒有道理，讓原PO忍不住上網留下2星負評。

但店家卻留言反嗆，「笑死，都有註明了，你如果跟其他亂評價的一樣是店家，還不如把自己東西做好吃，不會黑我可以教你，不會煮那很難教，良心建議你錢花在廣告都好」。原PO無奈地表示，可能是老闆接受不了評價，故意抬高價錢希望客人不要點，而自己就是那個傻子，「事實證明，老闆在說，客人要聽，不要學我有坑還要硬跳」。

貼文也引起鄉民們的熱議，「這種無聊自以為幽默的人，怎麼還不少…還拿出來做生意」、「看那種自以為是的介紹，被一星的時候再來說『我有阻止你叫你不要點啊，為什麼給我一星？』老闆幼稚園？」、「還以為是老闆幽默，沒想到是老闆誠實」、「我每次看到這家都猶豫要不要下單，現在有勇者試範，真的讓我逃過一劫，板主功德無量啊」、「這老闆生意還做得下去也是滿厲害」。

爆怨公社 外送

延伸閱讀

台中人最愛的外送美食大公開 第一名竟然是它

41歲Selina懷孕 Hebe曝「禁Jolin」原因 炎亞綸驚呆！

懷疑外送員偷吃？ 他爆客人「訝異表情」尷尬解釋：是我買的

永續行動再升級 7-ELEVEN「i珍食」可外送 限時借循環杯就送咖啡

相關新聞

護理師幫女嬰餵疫苗「摔破針筒」裝沒事 父目睹女兒嘴被塞進碎玻璃

一對夫妻昨（16）日帶著四個月大的女兒到診所看診打疫苗及吃第二劑口服輪狀病毒疫苗，兩劑口服疫苗共5000元，看診期間護理師不慎摔破口服輪狀疫苗針筒，想不到她卻裝沒事繼續餵食，直到嬰兒爸爸發現護理師將約1公分的玻璃塞進女嬰口中，她才改口要「重新拿一劑餵食」。

1顆蛋60元！她氣控肉飯「薄得像蒜泥白肉」 店家嗆：早提醒別點了

許多店家為了招攬生意，都會想方設法來吸引顧客注意並且上門消費，不過有一名女網友日前點外送時，看到店家的備註寫著「本店難吃得要死」、「肉很少」、「很油」等等提醒字樣，她以為是反向行銷，沒想到拿到餐點後才發現店家所言不假，讓她氣得留下負評，結果卻遭到店家反嗆。

早餐店吐司＋蛋餅就破百元！他驚「貴死人」 網認同：沒錢加蛋

物價年年飆漲，有網友到早餐店消費嚇到直呼「現在早餐店也太貴死人了吧！」他表示，「才點一個蛋餅一個紐澳良雞腿吐司就破百了」。其他網友則無奈表示，由於缺蛋加上蛋價上漲，「加蛋變更貴，闆娘問要不要加蛋，現在都說不用了」。

物價太貴！網友搶即期品邊吃邊哭 1理由讓網認同

現在物價上漲，許多人會趁超商晚間的折扣時間，購買即期品以優惠價來填飽肚子，日前有網友指出，他聽聞自己的朋友會買超商的即期折扣品，當成上班的午餐來吃，他聽完也跑到超商購入，結帳時店員告知「即期品飲料免費」，讓他非常開心，但吃著卻越來越難過，覺得自己很可憐「只是因為有便宜的飯可以吃，就這麼開心」。對此，許多網友認同表示「現在物價比較貴」。

已經在看房？陸博主爆失聯兵「獲贈一套廈門房」 台網不埋單：送也是送牢房

近日一位金門二膽的陳姓上兵突然失蹤，幾日後在廈門被發現，引發軒然大波。國民黨立委陳玉珍昨日表示，陸方同意讓家屬過去探視，更透露陳姓士兵曾向陸方表達「不想回台」。關於這位「失聯上兵」一時之間眾說紛紜，昨天（15日）更有一位大陸博主宣稱，這位金門失聯兵在中國大陸受到禮遇，不僅能得到一間廈門的房子，還能自行挑選樓層，掀起兩岸熱議。不過由於該博主並未提出可信證據，大部分網友對此消息都抱有存疑。

終於存到頭期款！她用「1投資」想賺裝潢費 下場竟慘賠220萬

詐騙案件層出不窮，同時詐騙手法也越來越多元。一名女網友在網路上發文，透露自己把積蓄和向銀行借的錢全部投入虛擬貨幣市場，結果不到兩個月，交易網站卻突然消失，讓她瞬間覺得世界崩塌，而貼文曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦