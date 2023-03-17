1顆蛋60元！她氣控肉飯「薄得像蒜泥白肉」 店家嗆：早提醒別點了

許多店家為了招攬生意，都會想方設法來吸引顧客注意並且上門消費，不過有一名女網友日前點外送時，看到店家的備註寫著「本店難吃得要死」、「肉很少」、「很油」等等提醒字樣，她以為是反向行銷，沒想到拿到餐點後才發現店家所言不假，讓她氣得留下負評，結果卻遭到店家反嗆。

這名女網友在臉書「爆怨公社」透露前幾天利用外送平台點餐，看到這家店的備註盡是滿滿地自嘲，例如「份量有改，價錢一直忘了講」、「滋味（不見得）好，但是（確定）份量少」、「會油、肉還很少」、「拜託不要點」、「本店難吃得要死，沒人強迫你點」等等一堆的字樣，讓原PO以為這是店家的反向行銷操作。

原PO後來點了控肉飯、虱目魚丸湯，但拿到餐點讓她很傻眼，「我想過蛋很貴，但沒想到這麼貴，單一顆60，控肉飯一碗160，結果來了三片跟蒜泥白肉一樣薄的肉」。她以為這是店家故意這樣寫的，沒想到真的貴又難吃，而且貴又沒有道理，讓原PO忍不住上網留下2星負評。

但店家卻留言反嗆，「笑死，都有註明了，你如果跟其他亂評價的一樣是店家，還不如把自己東西做好吃，不會黑我可以教你，不會煮那很難教，良心建議你錢花在廣告都好」。原PO無奈地表示，可能是老闆接受不了評價，故意抬高價錢希望客人不要點，而自己就是那個傻子，「事實證明，老闆在說，客人要聽，不要學我有坑還要硬跳」。

貼文也引起鄉民們的熱議，「這種無聊自以為幽默的人，怎麼還不少…還拿出來做生意」、「看那種自以為是的介紹，被一星的時候再來說『我有阻止你叫你不要點啊，為什麼給我一星？』老闆幼稚園？」、「還以為是老闆幽默，沒想到是老闆誠實」、「我每次看到這家都猶豫要不要下單，現在有勇者試範，真的讓我逃過一劫，板主功德無量啊」、「這老闆生意還做得下去也是滿厲害」。