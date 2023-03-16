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物價太貴！網友搶即期品邊吃邊哭 1理由讓網認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搶即期品的超商食物，卻越吃越難過，感嘆自己得搶便宜的食物。（示意圖）圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享
一名網友搶即期品的超商食物，卻越吃越難過，感嘆自己得搶便宜的食物。（示意圖）圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享

現在物價上漲，許多人會趁超商晚間的折扣時間，購買即期品以優惠價來填飽肚子，日前有網友指出，他聽聞自己的朋友會買超商的即期折扣品，當成上班的午餐來吃，他聽完也跑到超商購入，結帳時店員告知「即期品飲料免費」，讓他非常開心，但吃著卻越來越難過，覺得自己很可憐「只是因為有便宜的飯可以吃，就這麼開心」。對此，許多網友認同表示「現在物價比較貴」。

一名網友在PTT發文指出，他聽聞朋友會買超商的「友善時光（超商惜食活動）」，隔天帶到公司當午餐吃，聽完覺得這個點子不錯，認為可以三餐都在便利商店買完，於是他就餓著肚子等到晚上8點跑到超商，隨手挑了3樣食物，打算當隔天的三餐。

結帳時，店員告訴他「你可以去拿旁邊的即期飲料，是免費的」，他非常的開心，而且看到原本結帳要200多元的餐點，折扣完只需要100多元，讓他驚訝表示「你敢信這麼便宜？一天的餐費只要100多元，還可以有一瓶飲料」，接著原PO快樂的和朋友描述有多開心。

不過此時，他坦言「我吃著吃著，不禁悲從中來，覺得自己怎麼這麼可憐，連吃個飯還要開心買到便宜的飯，而且平心而論這些餐點一點都不好吃，我只是想活得好一點卻感覺很難，看這個趨勢物價也會一直持續上漲，會不會以後跟我搶友善時光的人越來越多，導致我根本買不到？」

對此，許多網友同感「現在真的很慘，我從去年就改成買菜市場的自己煮，連友善時光我都嫌貴」、「其實超商的食品就是方便跟乾淨而已，家裡沒有開伙的人，吃友善時光很不錯」、「即期飲料免費也太好了吧」、「我覺得超商的食品不要吃太多」、「你不要難過，我也常到處跑全聯看即期肉，還連跑三家」、「我每天（晚上）8點前準時出現在便利商店，等待店員貼折扣貼紙，今天還足足站了10分鐘」。

超商 便利商店

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