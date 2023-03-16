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已經在看房？陸博主爆失聯兵「獲贈一套廈門房」 台網不埋單：送也是送牢房

聯合新聞網／ 綜合報導
一位大陸博主宣稱，這位金門失聯兵在中國大陸受到禮遇，不僅能得到一間廈門的房子，還能自行挑選樓層，掀起兩岸熱議。圖為金門二膽島防區。記者程嘉文／攝影
一位大陸博主宣稱，這位金門失聯兵在中國大陸受到禮遇，不僅能得到一間廈門的房子，還能自行挑選樓層，掀起兩岸熱議。圖為金門二膽島防區。記者程嘉文／攝影

近日一位金門二膽的陳姓上兵突然失蹤，幾日後在廈門被發現，引發軒然大波。國民黨立委陳玉珍昨（15）日表示，陸方同意讓家屬過去探視，更透露陳姓士兵曾向陸方表達「不想回台」。關於這位「失聯上兵」的現況一時之間眾說紛紜，昨天更有一位大陸博主宣稱，這位金門失聯兵在中國大陸受到禮遇，不僅能得到一間廈門的房子，還能自行挑選樓層，掀起兩岸熱議。不過由於該博主並未提出可信證據，大部分網友對此消息都抱有存疑。

微博上一位擁有675萬粉絲的博主「孤煙暮蟬」，經常在網路針貶時事，15日她便在自己的推特發布一則貼文，爆料「游泳過來的那位起義國軍」，目前已經在廈門看房子了，孤煙暮蟬透露，廈門房價不斐，一坪要5萬多、6萬人民幣（約22至26萬元新台幣），房子是「送的」，並在留言補充：「真的，不是假的，就是挑樓層什麼的，兩居室」，形容得繪聲繪影。不過該博主並沒有說明消息的來源和證據，可信度有待考證。

這則貼文在陸網引發討論，有網友表示，「金門的招兵廣告發我一下，我很需要，真的，從今天起我開始學游泳」、「臥槽，我感覺臺灣的游泳項目馬上要在奧運會上奪金牌了」、「如果能渙散對方軍心，最終和平統一，送房子也沒什麼」、「那我現在轉成灣灣籍再投誠過來，是不是也可以分套房」、「小哥可以在家開個直播，講講臺灣和那邊軍隊的故事，這個打賞少不了」；不過大部分大陸網友仍持半信半疑的態度，「這個孤煙暮蟬（的爆料）看著都不像真的」、「造謠也要有常識，要不然跟對岸的1450有啥區別」、「這個消息一看就假，不過讓島內知道啦，國軍兄弟估計全部都要找機會游過來」。

而該消息傳回台灣後，也在PTT掀起熱議，不少台灣網友揶揄，「慘了，整個外島集體出逃」、「外島志願役激增，留營率250%」、「上兵最好值一套房，但對岸很盤也不無可能」、「哇送房子免債務多吸引人啊」、「送也是送牢房吧，終生吃到飽」。

台灣網友對這種捕風捉影的消息並不埋單，同時也有網友猜測，可能是中國大陸心理戰、政治宣傳的手法，「誰信阿，伙房二兵根本沒啥價值」、「當謊話假過頭反而是個好笑話」、「現代心戰兩邊都要拿捏好，送房中國人會不爽」、「奇怪，怎麼變成對面在心戰喊話」、「中國在內宣又不是講給台灣聽的，起哄什麼」、「在台灣連蛋沒得吃，去那邊送房，簡單政宣」、「認知作戰」。

金門 廈門 國軍

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