曾和鄧佳華合拍A片 「網黃」踩藏壽司桌椅擺不雅動作：猜我有沒有穿內褲

日本先前有屁孩在知名迴轉壽司店壽司郎狂舔醬油罐、茶杯，台灣、日本後來也陸續出現類似的脫序行為。近日又有女子在藏壽司將腳直接踩在桌子上拍攝不雅照片，還嘻皮笑臉地發文稱「猜猜看我有沒有穿內褲」。網友也起底，這名女子就是曾和鄧佳華合作拍A片的「網黃」苡若。

昨（15日）有網友在Dcard美食板以「請問這是哪一家壽司」為題發文並放上一張推特的截圖，一名女子在迴轉壽司店採蹲姿將雙腳踩在桌椅上，掀起裙子並兩腿張開，以堆高的壽司盤遮住重要部位，還嘻笑地寫道「猜猜看我有沒有穿內褲」。

網友也發現，發文者就是曾和鄧佳華合拍成人片的AV女優苡若，雖然她註明自己拍完照後有將桌椅擦乾淨，網友仍直呼實在太噁心：「重點不是有沒有擦乾淨吧…這個行為本身就有礙觀瞻」、「好沒水準，超髒」、「噁爛」、「低級」、「現在這種人多到我都以為我才是不正常的那一個」、「為什麼猴子都愛去迴轉壽司搞事」、「支持藏壽司提告」。

事件「炎上」後，苡若在推文留言處發表道歉聲明，但仍寫道「拍照姿勢是按照自己個性沒有其他原因」、「謝謝你們包容我的身體自主與幽默」、「除了關心用餐環境衛生與否！比起沒穿內褲在餐廳拍照，大家更介意桌子和椅子的乾淨！感覺臺灣性教育與身體自主意識抬頭了！我好感動！」