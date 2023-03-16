跟團遊歐被告知沒回台機票…她獨自搭機 3友被丟包走不了

隨著各國疫情解封，民眾開始安排海外旅行，不少人會選擇跟團旅遊。不過卻有名網友控訴，她與3名友人參加克斯蒙10日遊（克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙地內哥羅），原本一切正常，怎料回台前導遊竟告知「沒有機票了，要用候補的方式」，最終只有她一人獨自返台，其他3人則被迫滯留當地，文章曝光引發熱議。

該名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，她3月3日到12日參加旅行社克斯蒙10日遊，期間旅行過程都很順利，怎料回台前一刻卻出包，原本應該要吃的晚餐，卻被餐廳告知沒有他們的訂位，讓原po傻眼「旅行社不是都會先事前確定好嗎？，歐洲臨時要找到30個人用餐根本不可能」。

原po解釋，當時晚間約6點多，大家餓著肚子，等導遊跟住的飯店喬好，讓他們回去飯店吃連續兩晚一樣的，但當天同團10幾個人就拒吃了。

沒想到，3月11日回程時在土耳其的伊斯坦堡機場轉機時，發生更令人錯愕的事，原po說當時導遊告知沒有機票了，要用候補的方式，令她相當傻眼，認為「我們報名參加旅行社，不是本來就應該有票嗎？還是我認知錯了？」。

她指出，原本預計1:11的飛機，延遲到2點50分才起飛，在起飛前的幾秒鐘，才告知她們候補剩一張，要一位先回台灣，由於時間急迫，她不得不先上飛機，這讓她感覺很差，因為當時導遊有告知她們，候補的票若有位置卻不上飛機，隔天搭機還要自己花錢買機票。

返台後她透露整趟旅遊心得，「我到現在都不知道參加旅行社團體旅遊的保障在哪裡？同行的朋友四個人，最後卻變成一個人自己回國」，另外她也對選擇不候補那張機票就要自己付費一事感到生氣，認為「報名參加旅行社的時候不是已經付了一次機票錢了，為什麼還要自己買票？為什麼會沒有票？找旅行社的保障在哪？參加團體旅遊真的要慎選！」。

文章曝光，網友們紛紛留言，「太可怕了吧，這家不是做歐洲高級團的嗎」、「我覺得沒什麼好挑毛病的，是誰都會超生氣」、「晚餐真的是旅行社有問題，但土航臭名遠播，很難說是旅行社的問題」、「機票超賣不是旅行社的問題，請洽航空公司」。

有自稱擔任過領隊的網友表示，「如上所述，定型化契約都有規範，既有規範表示可能發生，也有罰則。國外旅遊有很多事的安排，不是旅行社可以控制。人到他國，然後他給你出狀況，旅行社老闆比你還冤。只能說是臺灣一切的一切都太方便了！」。

話題掀起熱議，對此旅行社也澄清，表示由於航空公司超賣機票，有5人被臨時拉掉，而航空公司也提供一人6百歐元(約新台幣1萬9千元）以及餐券，作為賠償。