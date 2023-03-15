訂10人席位！奧客同時訂多家「當備胎」 店家不爽一招回嗆被讚爆

為了減少被顧客放鴿子所造成的損失，部分餐廳會採取預收訂金的方式，尤其是人數較多的訂位。 一名業者遇到客人來電要預訂10人席位，不願意先付訂金，也不確定到時是否出席，還聽到客人的友人說「先訂起來好了，當天再看大家意願要去哪間」，讓他不滿自己的店被當備胎又不肯付訂金，怒掛電話拒絕接受訂位。故事曝光，上千網友按讚力挺，直言「拒絕養出奧客」。

一名餐廳業者在《爆怨公社》發文寫道，接到客人的詢價訂位電話，聽到客人在電話那頭和友人商量「這間是這個價位欸，要先訂嗎？」友人回應「沒關係啦先訂起來好了！當天再看大家意願要去哪間啦！」後來客人決定預訂4月1日10人席位，被告知當天是假日須先付訂金，還被嫌麻煩。

原PO後來表示不先付訂金也沒關係，但也很明白的跟對方說，「你們可能訂了很多家店，也不一定來我們這，同樣的我們也有很多客人，不一定先等到你們，所以如果有其他客人先進來，就要麻煩你們在門口等候了」，客人聽了不爽說「你在開什麼玩笑？這哪叫訂位啊？」原PO也不客氣回應「我才以為你們在開愚人節玩笑咧！這叫訂位喔？」就怒掛對方電話。

原PO無奈地說，為了一組把店家當備胎又不願付訂金的客人，當天得拒絕多少來客，損失也只能自己吞下，如果要把別人當備胎，那被別人當備胎，也只是剛好而已。

故事曝光，眾人紛紛留言力挺，「好欣賞你喔」、「服務業的表率，不要寵壞奧客」、「這樣終於知道為什麼其他人想訂都訂不到了，原來就是會有這種人」、「難怪很多生意不錯的只接受現場候位」、「支持訂位先收訂金，臺灣人的素質越來越差」、「以其人之道還治其人之身」、「很棒的回應，拒絕養出奧客」。