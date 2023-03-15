麥當勞推89元「1+1星級點」 老饕預言這組合恐下架：看來是前哨戰

麥當勞自今（15）日起推出全新「1+1星級點」，五款明星商品搭配經典美式咖啡或中杯飲品，享有89元組合價。然而，相關話題也在網路上掀起討論，除了部分網友認為沒有很超值，還有老饕指出「1+1今年必下架，這個看起來是前哨戰」。

昨日一名男網友在Dcard上以「麥當勞1+1=$89」為題發文，他提到除了現有的「1+1=$50」方案外，麥當勞即日起推出全新的「1+1星級點」，可以選擇麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條，以及OREO冰炫風，擇一搭配經典美式咖啡或是中杯飲品，享有明星商品加飲品的89元組合價。 1+1星級點。圖擷自麥當勞官網

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「1+1=$50沒有玉米濃湯後，就真的沒再吃過，為什麼升級版的$89也不給我們玉米濃湯」、「沒有玉米湯的組合全部下去」、「感覺不太划算，我還不如直接單點」、「都89元了幹嘛不順便點套餐，差20幾塊而已欸」。

也有老饕指出，「1+1今年必下架，這個看起來是前哨戰」、「這有優惠嗎？感覺就是要淘汰掉50元1+1，沒50元的話，麥當勞真的可以不用吃了」、「這是在試1+1≠50的水溫吧！之後就會變成89了…」、「我知道這消息時，第一時間是想所以沒有50元了？」、「懷疑這是一種漲價的套路，例如以後50元的就消失了」。