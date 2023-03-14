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酷炫「雙樓梯」像夢中永遠走不完 網揭真正用途：可能救你一命

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友好奇，建築物採雙樓梯設計，雖然空間看起來寬敞，但在寸土寸金的台灣，這樣的設計顯得相當特別。 圖擷自臉書
有一名網友好奇，建築物採雙樓梯設計，雖然空間看起來寬敞，但在寸土寸金的台灣，這樣的設計顯得相當特別。 圖擷自臉書

以前有許多公寓或學校會採雙樓梯的設計方式，但現在比較少見了。日前有一名網友發文表示，他發現有一公寓設置雙樓梯，感到相當特別「想問設計這樣用意為何？」引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他好奇「想問設計這樣用意為何？」照片中看起來像是一幢公寓的樓梯間，該建築物採雙樓梯設計，雖然空間看起來寬敞，但在寸土寸金的台灣，這樣的設計顯得相當特別，讓原PO好奇背後原因。

照片曝光後，引來網友熱議，不少網友紛紛表示「方便搬傢俱？」、「好酷，第一次看到」、「廠商花更多的成本來給你更安全的逃生不好嗎？」、「從樓上滾下來有緩衝效果」、「我記得我們國小的樓梯就是這樣」、「很多學校都這樣吧」、「學校很常見，我在小學就看過，這種設計不會全部的人擠在一起」、「好像我的夢喔，永遠有走不完的樓梯和手扶梯電梯」、「小時候的家就是這種」、「以前的舊房子」、「之前住過這種，蠻喜歡的，走樓梯都不用跟別人交會」、「有的學生宿舍避免男女同一邊會這樣蓋」、「我們公司也是這樣設計，要有兩個逃生通道」。

有內行人士揭露真正的用途「都是方便疏散避難用的，回字型樓梯跟Z字型樓梯早期都是這樣做的」、「法規有要求建物必須兩座樓梯，有個時期的確都是這樣做」、「說是增加人流動線的用意就懂了，因為在早期的學校跟軍營樓梯都會是這樣設計」、「原因很多種，同樓層的話，是分流用，不同樓層，是因為基地水平不同」、「「逃生時就有兩條路可以逃」、「動線分流，緊急狀況逃生的時候你就會感謝設計師了」。

公寓 雙樓梯

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