公司便當「塞一隻大魚」只要45元 網卻不挺：寧願選肉燥

物價直直漲，現在外食族一個午餐便當，早就飆破百元以上。日前有一名網友發文，分享公司的便當俗尬靠北，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「公司便當這樣45」，照片中的便當裡不僅有三、四樣配菜，主菜還有一條煎得恰恰的超大吳郭魚，這樣一個便當只要45元，老闆真的是超佛心！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「佛心係老闆」、「俗尬靠北」、「哇靠！這是以前高中中央餐廚的價格欸」、「魚好大隻！」、「好便宜喔！ 如果三餐吃這樣我也願意」、「超便宜的，說真的那個便當沒魚搞不好就40元了，算最低消費，現在的大碗肉飯，一碗也差不多40-50元搞不好更高」、「別人的老闆都不會讓我們失望」。

但也有不少網友不以為然，質疑說道「我猜這吳郭魚有土味？」、「看到這種魚，直接0分」、「魚便當，除了鮭魚跟鱈魚跟肉魚，其他我一般都不吃，尤其吳郭魚」、「那個魚能換別的主菜嗎？」、「這魚應該祖靈吃過了」、「可以，但魚可以換掉，我寧願選肉燥」、「45真的便宜，菜可以，但魚我不行」。

也有網友指出重點，表示「超市買這樣一條生的魚都不只45了」、「不可能那麼便宜啦，原則上都是公司補貼作為員工福利」、「應該公司有補貼，才會算45，不然至少80-90左右」、「公司有幫忙出部份，所以才$45吧」、「大概是成本60公司補助15」、「真正的幸福企業」。