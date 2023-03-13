快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖書館廁所遭惡搞「塗滿一坨坨異物」 網痛批：道德淪喪時代

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一間圖書館廁所遭到不明人士蓄意破壞，現場散落一地濕掉的衛生紙屑。圖擷自twitter
日本一間圖書館廁所遭到不明人士蓄意破壞，現場散落一地濕掉的衛生紙屑。圖擷自twitter

圖書館向來給人安靜、有氣質的印象。然而近來日本有間圖書館，卻遭到不明客人的惡搞，蓄意破壞廁所間的整潔，誇張程度讓館方決定報警，照片公布之後，也引起網友們的撻伐。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，這起事件發生在日本「茨城縣立圖書館」。館方在官方推特上，公布自3月5日星期日開始，2樓的男側因為整潔遭到嚴重破壞，因此暫停使用。

從館方分享的照片中，可以看到地板及馬桶周邊等處，都散落著大量弄碎沾濕後的衛生紙。而馬桶裡還有丟棄的衛生紙卷筒，因此明顯是有人蓄意破壞，且已經不是第一次發生。館方除了請業者修復之外，還立刻聯絡警方，並在官方推特上稱「絕對不會原諒破壞者」，展現出一定會追究到底的決心。

網友們看到照片也難以置信，紛紛表示「這也太扯了吧」、「還有良心嗎」、「看了一眼就覺得好誇張」、「居然還是第二次！犯人同一個吧」、「是猴子嗎」、「修理費算公費，換句話說就是大家的稅金」、「道德淪喪的時代，跟迴轉壽司事件一樣」、「該祭出刑法216條器物損壞罪了」、「真好奇到底怎麼弄的」。

馬桶 日本 圖書館

延伸閱讀

日本也缺蛋！燒肉店宣布「雞蛋拌飯」不含蛋 網哭：變醬油飯

4歲女兒都快睡著了還表演「神之一頂」 網見照笑翻：體操奧運嗎

喝酒到一半突然呼吸困難 日女大生慘遭公司小開毒死

「怪獸新人」讓公司超頭痛！睡整天還在辦公室練舞、拍抖音

相關新聞

圖書館廁所遭惡搞「塗滿一坨坨異物」 網痛批：道德淪喪時代

圖書館向來給人安靜、有氣質的印象。然而近來日本有間圖書館，卻遭到不明客人的惡搞，蓄意破壞廁所間的整潔，誇張程度讓館方決定報警，照片公布之後，也引起網友們的撻伐。

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人都好驚訝

絕大部分女性內褲的褲頭，正面都會縫製小蝴蝶結，但大家或許不會特別去思考它的用途。有網友揭密這項設計並非為了美觀，而是暗藏意想不到的巧思，主要是為了幫助女性在黑暗中準確分辨正反面，好好地穿上內褲。

她曝學生時期「這1款」出社會還在穿 釣出一票網友認證：想再買

在學生時期，上體育課時都會有固定的一套運動服裝。對此，近日就有一名女網友PO文表示，雖然已經畢業出社會了，但高中買的運動短褲真的很好穿，到現在還...

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

現在幾乎是人手一機的時代，多數人都用通訊軟體聯絡彼此，很少人還會使用家裡的市內電話。然而，一名網友在臉書詢問大家，「現在市內電話還能幹嘛？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「可以救命！」

路邊公告「停車格是假的」引熱議 真相曝光網讚：店主好佛

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出地上畫有紅線的照片，還有兩個紙板做的告示牌寫著「停車格是假的」、「紅線才是真的」，引起網友紛紛討論那塊地究竟能不能停車...

她貼2肉1菜25元菜色被酸唬爛 店家曝光「係真的」

物價齊飆漲，現在想要吃到100元以內的便當不如以前容易，有網友近期在網上分享「2肉1菜」菜色，透露只要25元，未料卻引來大批網友質疑是唬爛，不過，該店家後續被挖出，業者受訪時證實，因為不用店租，賣比較便宜，原PO當天是在收攤前，因此價格會更便宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦