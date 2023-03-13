快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人都好驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
內褲示意圖。Ingimage
內褲示意圖。Ingimage

絕大部分女性內褲的褲頭，正面都會縫製小蝴蝶結，但大家或許不會特別去思考它的用途。有網友揭密這項設計並非為了美觀，而是暗藏意想不到的巧思，主要是為了幫助女性在黑暗中準確分辨正反面，好好地穿上內褲。

根據外媒《每日鏡報》報導，有網友在社群平台Reddit發文「為什麼這麼多內褲正中央都有那個小蝴蝶結？」，引發熱烈討論。其中，多數網友在該篇貼文底下留言表示是為了避免內褲太鬆掉下去，所以縫上可愛的蝴蝶結當繫帶，而即便現今所有內褲都有縫製鬆緊帶，這個設計依然被保留。

有網友認為，蝴蝶結的設計看起來既可愛又有女人味，同時可以「讓女性在黑暗中穿內褲時，比較容易分辨出哪邊是正面」。報導指出，幾個世紀前人類社會還無法用電，也沒有電燈這項發明，許多婦女必須在黎明前起床，摸黑穿衣服，就算點蠟燭所處環境還是很暗，蝴蝶結這個裝飾可以讓女性在黑暗中穿內褲時，迅速分辨出正反面，時至今日依然如此。

原因曝光後，不少人大吃一驚，分享說蝴蝶結的設計「看起來有點蠢」，雖然一直想知道那討厭的蝴蝶結是幹嘛用的，「但我學會忽略它，有趣的是知道了它的由來」。也有人說，自己患有重度近視，「沒戴眼鏡時幾乎失明，有時我需要趕快穿褲子，這就是我能趕快分辨出正面的方式」。

相關新聞

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人都好驚訝

絕大部分女性內褲的褲頭，正面都會縫製小蝴蝶結，但大家或許不會特別去思考它的用途。有網友揭密這項設計並非為了美觀，而是暗藏意想不到的巧思，主要是為了幫助女性在黑暗中準確分辨正反面，好好地穿上內褲。

她曝學生時期「這1款」出社會還在穿 釣出一票網友認證：想再買

在學生時期，上體育課時都會有固定的一套運動服裝。對此，近日就有一名女網友PO文表示，雖然已經畢業出社會了，但高中買的運動短褲真的很好穿，到現在還...

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

現在幾乎是人手一機的時代，多數人都用通訊軟體聯絡彼此，很少人還會使用家裡的市內電話。然而，一名網友在臉書詢問大家，「現在市內電話還能幹嘛？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「可以救命！」

路邊公告「停車格是假的」引熱議 真相曝光網讚：店主好佛

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出地上畫有紅線的照片，還有兩個紙板做的告示牌寫著「停車格是假的」、「紅線才是真的」，引起網友紛紛討論那塊地究竟能不能停車...

她貼2肉1菜25元菜色被酸唬爛 店家曝光「係真的」

物價齊飆漲，現在想要吃到100元以內的便當不如以前容易，有網友近期在網上分享「2肉1菜」菜色，透露只要25元，未料卻引來大批網友質疑是唬爛，不過，該店家後續被挖出，業者受訪時證實，因為不用店租，賣比較便宜，原PO當天是在收攤前，因此價格會更便宜。

朋友孩子狂搶別人盤中烤肉、玩遊戲狠敲頭！她怒斷絕往來

為人父母應負起教育孩子的責任，然而現在出現許多恐龍家長，經常把孩子寵壞，引發旁人困擾。有網友抱怨，近日與朋友聚會烤肉，對方的小孩卻逕自將別人盤中的食物拿走並吃掉，小孩的父母也不加以制止，讓她傻眼痛批「家教有夠差」，直接與對方斷絕往來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦