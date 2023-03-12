她曝學生時期「這1件」出社會還在穿 釣出一票網友認證：想再買

在學生時期，上體育課時都會有固定的一套運動服裝。對此，近日就有一名女網友PO文表示，雖然已經畢業出社會了，但高中買的運動短褲真的很好穿，到現在還被她拿來當作居家褲，因此好奇發問「有沒有人也是熱愛學生時期的運動短褲？」引發網友熱烈討論。

原PO在《Dcard》發文表示，「高中買的運動短褲真的好好穿，已經出社會了還是被我拿來當居家褲」，儘管好穿耐用，但鬆緊帶已壞掉，她想回學校買運動褲，又怕教官不賣給外校人士，就連網路也找不到這種學生運動褲，讓她不禁想問「不知道有沒有人也是熱愛學生時期的運動短褲？真的沒辦法穿了用什麼可以代替它呢？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛回應「我畢業前直接買5件，大學直接穿好穿滿」、「我今年28歲，國小的運動短褲到現在都還在穿」、「深有同感，學校運動褲真的超好穿，當睡褲也可以，現在都會想再買」、「畢業超久，高中運動短褲還在穿，舒服啦」、「我怕發生這種情況，靠近畢業時跑去福利社直接買5條當備品」。

此外，還有網友建議，「找認識的老師或學生幫忙，我之前是這樣」、「記得都是學校合作社賣吧，打電話去問合作社校友可否購買，我自己是這樣，合作社願意讓校友回學校購買」、「我是直接把穿鬆的國中褲拿去修改衣服的店，請他幫我換鬆緊帶欸，一件50元，換完又跟新的一樣」、「可以去外面請人家換鬆緊帶哦」。