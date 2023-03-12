月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

現在幾乎是人手一機的時代，多數人都用通訊軟體聯絡彼此，很少人還會使用家裡的市內電話。然而，一名網友在臉書詢問大家，「現在市內電話還能幹嘛？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出「可以救命！」

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，原PO表示目前家裡還有裝市內電話，每個月需要繳納70元的費用，但使用的頻率卻很低。對此，原PO好奇詢問大家，「現在市內電話能幹嘛？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「接詐騙電話、接投票電話、接打錯電話」、「就是寫資料需要市話的時候可以有號碼填」、「用市話找手機丟去哪裡」、「打0800啊，很多都限制市話才能打了」、「貸款的時候很好用，不用被問一堆」、「我家的電話壞一年了，我也不知道一直繳錢的意義」、「我家電話線都沒插，白繳了10多年有了」。

也有網友指出，「市話撥打119可以馬上定位，對於緊急救護來說很重要！尤其是長輩，有些長輩可能無法說出所在位置」、「家裡有人需要救護車時不用報地址，他們也能定位你家」、「若需要緊急救護，消防隊可以馬上定位」、「市話是唯一斷電後還能撥接的電話，遇到緊急或災難時刻可以派上用場」、「戰爭時或天災基地台都被毀時，剩市話能使用」。