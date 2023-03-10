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超商取貨送「7元購物抵用券」疑似遭店員私藏？ 網嘆：已客訴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出在超商取貨時，店員將「折價券」撕下收在收銀機上，被懷疑私藏。示意圖／ingimage
有網友指出在超商取貨時，店員將「折價券」撕下收在收銀機上，被懷疑私藏。示意圖／ingimage

超商7-11推出活動自3月7日至3月11日止，在電商平台網購選擇7-11包裹取貨，就送「7元購物抵用券」，吸引許多人消費者，不過有一名網友發現有店員直接將折價券撕下收在收銀機上，因此懷疑店員是否私藏，對此許多人建議直接打電話投訴。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，日前去7-11取貨，卻發現店員直接將「7元折價券」撕下來收在收銀機上，還是特地告知店員才拿到，並提醒網友「如果有取貨要留意」。

許多網友紛紛建議要打電話投訴，「客訴，店員不能私吞顧客的發票、收據優惠」、「0800客訴，然後給時間給店名，加盟店嚴重可以-5%，直營店要搞直接可以給業務侵占」、「我碰到的都是會提醒我有7元要記得用，你那個真的要去客訴」，原PO則回覆已打電話客訴。

也有其他人留言表示，「有些店員會提醒有7元，有些不會提醒，但你那個有點誇張，他是要自己留著用嗎」、「我說不要收據，店員還提醒取貨送7塊」、「我這邊有折價券時才會特別問要不要收據，說不要也都不會告知有折價券」、「本身是小七店員，剛進去老闆就有跟我們宣導」、「不只是超商，有些全聯連點數也不會主動給，還要開口說才會補」。

7-11

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