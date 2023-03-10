別亂拍肩膀！他連續被兩位女同事警告嘆：為何大驚小怪？

未經過他人同意，不要隨便碰觸別人的身體，近日有網友連續被兩位女同事警告「不要拍肩膀」，不解表示自己只是要談論公事，更直呼「為什麼會這樣大驚小怪？」，對此許多人表示要尊重對方的身體，或者有所忌諱，還有人建議用講的即可。

有網友在臉書社團「匿名公社」發文詢問「為什麼有些人的肩膀不能拍？」，並表示已在職場上陸續被兩個女同事警告「不要拍肩膀」，令他不解的是有公事要談論，無意中拍肩膀是「打招呼」的意思，更直呼「為什麼會這樣大驚小怪？」，因此好奇網友「會介意被拍肩膀嗎？」

許多網友表示，要尊重對方的身體，「人家就不喜歡哪有為什麼」、「你覺得可以，人家覺得不行，連這個都在問」、「身體任何一個部位在職場上沒經過他人同意不要亂碰，更何況還是人家不喜歡」、「你覺得沒什麼但其他人不一定能接受」、「身體的界線，就像有人不喜歡被摸頭一樣」。

同樣有許多人不喜歡被拍肩膀，「超級討厭被拍肩膀，很沒禮貌的舉動」、「會容易嚇到，我也不喜歡人家拍我肩膀」，有人也指出忌諱所在，「有些人認為人有三把火，頭一把肩膀兩邊各一把，拍了會認為運勢變差」，還有人建議「出個聲音就可以了」、「為什麼不用講的」。