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新莊「大漢橋」機車道窄車禍多 用路人怨：忠孝、重新橋也是

聯合新聞網／ 綜合報導
大漢橋。圖／新北工務局提供
大漢橋。圖／新北工務局提供

「大漢橋」為銜接新北市板橋區與新莊區二地交通的重要橋梁之一，有網友發文表示經常騎車目睹車禍，大漢橋分隔島的分流設計導致機車道狹窄，車禍發生多次卻無改善跡象，對此有其他人建議「取消車種分流」或「擴大機車專用道」，還有人指出，包括重新橋、忠孝橋、中興橋等，都有共通的問題。

有網友在臉書社團「我是新莊人 我愛新莊區」發文表示，每天騎車經過大漢橋，數年目睹許多車禍，他不解為了搞分流「中間塞了一個分隔島，所有機車擠超窄的機車道」，車禍時無法分流舒緩，就連從板橋進入新莊的機車道標示也更改數次，時常有汽車誤闖，並嘆「車禍都發生那麼多次卻還是不見改善的跡象」。

另有網友表示，「取消車種分流」是最佳解，交通會更順暢、危險性更低，可以借鏡日本、歐洲的經驗；但也有人認為「錯的不是分隔島，是機車專用道太小」，若拆除分隔島，全部的路會被汽車佔滿，應像「台北橋」般擴大機車專用道，以及「汽機車數量太多加上不守規矩的也不少」，因此還是車禍不斷。

此外，還有人提出其它機車道的問題，「不只大漢橋，重新橋（新莊→三重）、忠孝橋（三重→台北）的機車道，上班時間也是天天有車禍」、「中興橋機車道才是我心目中白癡設計，西門往三重那段車禍時，救護車根本難以上去救援」、「旁邊的新海橋更恐怖」。

車禍

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