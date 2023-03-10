電線桿旁豎立1根特殊桿子有何用？ 內行人秒懂：買房避開這裡

有女網友日前在路邊看到電線桿旁豎立了一根紅白相間的桿子，寬度比電線桿還細，但看起來卻不像是交通號誌，當孩子詢問那是什麼東西，她也不知道怎麼回答，只好拍下照片PO網求助，有內行人一看就知道這是測量淹水高度的感測器。

從這名女網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，電線桿旁邊還加裝一根細長的桿子，上面漆著紅白相間的顏色，而且還有數字，她求助鄉民們的解答，「請問電線桿旁紅白相間0的那根是什麼啊？名稱和作用是什麼？小孩發現提問，結果我輸了！請大神們救救我」。

有內行人一眼就秒懂並提出解答，「水位紀錄桿，淹水時候最上頭會記錄」、「容易積水的地方就會看到了」、「看來很常淹水」、「淹水水位紀錄器，其實你走過去看最上面就有寫了」、「路面淹水感測器」；還有人提醒「看到這一支，這邊的房子不能租、不要買，雨季會很困擾」、「告訴妳買房子要避開這附近」。

還有網友透露地點就在高雄市苓雅區文橫三路路上，這是高雄市水利局運用物聯網技術，架設60組路面淹水感測器，目的是要推動智慧防汛。