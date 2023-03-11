朋友孩子狂搶別人盤中烤肉、玩遊戲狠敲頭！她怒斷絕往來

為人父母應負起教育孩子的責任，然而現在出現許多恐龍家長，經常把孩子寵壞，引發旁人困擾。有網友抱怨，近日與朋友聚會烤肉，對方的小孩卻逕自將別人盤中的食物拿走並吃掉，小孩的父母也不加以制止，讓她傻眼痛批「家教有夠差」，直接與對方斷絕往來。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，近日與朋友到民宿烤肉聚會，當時她忙著應酬，沒有時間吃送上來的食物，於是她的先生便替她把食物預留在盤中，等到她有空時再享用。

想不到朋友就讀的國小孩子擅自將盤子內預留的食物拿走並吃掉，孩子的父母也不加以制止，後續上菜這些小孩也是自顧自的大吃，完全不顧其他人是否有得吃，也沒有留食物給其他人。連之後的團康活動小孩也都是很暴力的遊玩，讓她非常不高興。

該網友表示，「大家都付一樣的錢，能不能管管你的孩子不要搶別人盤裡的食物？能不能不要把別人的頭當你孩子的沙包？家教有夠差」。

其他網友則留言「只能說這不是真的朋友，這樣很好啊！看清一家人，沒有下次了！」、「這我不行，可能會直接爆炸，我兒子們敢這樣應該會被我當場教育」、「這種家長不少喔」、「懷疑你朋友不爽你，派小孩出來對決」。

但也有網友認為應當場制止，而非事後諸葛，有人留言「朋友的孩子我也是一樣教喔！不然怎麼叫朋友？！朋友的定義，不就是在他做錯事時，要適時的勸導？」、「有不滿當場就說啊！事後諸葛，不也成了造就惡習的幫兇」。