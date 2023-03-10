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台人雙重人格？不插隊交通卻亂成「行人地獄」 網曝原因：怕丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
除CNN評論台灣交通為「行人地獄」後，瑞士外交部官網也說，台灣駕駛不會禮讓行人，一不小心走在班馬線上都會身亡。圖／聯合報系資料照片
除CNN評論台灣交通為「行人地獄」後，瑞士外交部官網也說，台灣駕駛不會禮讓行人，一不小心走在班馬線上都會身亡。圖／聯合報系資料照片

台灣交通混亂，被外媒封為「行人地獄」，車禍事故不斷，許多駕駛不禮讓行人，甚至不遵守交通規則。有日本留學生不解，台灣人平時不插隊、性格溫和富有人情味，但是只要一騎車、開車就開始違規，讓他難以理解。有網友直言，「看得到臉的時候都很守秩序，台灣人是很怕丟臉的」。

一名網友在PTT發文表示，近日跟日本留學生聊天，對方不解台灣的道德觀，明明台灣人平常不插隊、性格溫和、富有人情味，馬路交通卻非常混亂，違規停車、闖紅燈、不禮讓行人樣樣來，讓他無法理解，同一個國家的人民怎麼會同時擁有兩種極端的雙重人格。

許多人認為主因是「怕丟臉」，網友留言「插隊會被拍臉放上網路公審」、「因爲插隊會被馬上被排隊的人公幹，不守交通規則不會，簡單說就是部分台灣人是賤種，賤到骨子裡那種，欺善怕惡，貪財怕死愛面子」、「因為插隊被認出來很丟臉，騎車開車沒人認得」、「愛面子啊，但坐上車有超黑隔熱紙擋著」、「看得到臉看不到臉的差別」。

還有網友留言「台灣人只要當駕駛就會變了一個人」、「台灣這爛規劃放到各國去交通都是只會更爛」、「就多數人縱容，政府跟垃圾民代放過那些人」、「欺善怕惡愛面子，不是真的有道德觀」、「道路跟號誌的規劃爛」、「連警車都不讓行人了，難啦」、「駕照就很好考啊」。

行人地獄 車禍 PTT

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