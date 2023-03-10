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住宿飯店驚見櫃子裡1貼身衣物 網曝經驗：我遇過留在窗台上

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。 圖／ingimage
飯店示意圖。 圖／ingimage

外出旅遊住飯店除了考量價格以外，最重視的就是乾淨與否，一名網友日前下榻一間飯店，沒想到打開放枕頭的櫃子時，卻發現裡面有一條疑似之前住宿的旅客所留下來「私人物品」，讓他看了超傻眼，貼文也引起不少人熱議。

從這名網友在臉書「爆廢公社PO出的照片看到，放枕頭的備品櫃一打開，底下竟然有一條女性內褲，而且還是穿過的髒內褲，讓他看了非常傻眼，直呼「住個飯店會不會太誇張了點？」有鄉民在留言區也透露自己曾遇過類似的情形，「我在某飯店也遇過，就在窗台上」。

不少人也搞笑地說「還附原味內褲嗎？」、「會不會是貞子掉的？」、「住飯店贈送原味內褲」、「那是新版的剋蟑啦」、「房務在裡面找刺激，忘記收走？」、「這照片有點點味道」、「精美小禮物」、「以為先po就能洗白的概念嗎？老婆（女友）不要相信他」；也有網友認為在外住宿很常會碰到這種事，「去住旅社你就知道」、「沒事，之前高雄有某間摩鐵，床底下有屍體，還有幾對情侶入住過，你這不算什麼」。

還有人猜測應該是房務員的疏忽，「房務員可能萬萬沒想到原以為不會有人注意到的小地方，沒特別去清卻有人藏內褲」、「打掃房間太趕了，可以跟飯店反應一下」。

原PO在飯店的備品櫃裡發現一件之前旅客留下來的內褲。 圖擷自爆廢公社
原PO在飯店的備品櫃裡發現一件之前旅客留下來的內褲。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社

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