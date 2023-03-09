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國球慘敗、台積流海外…他批「國家隊3寶落漆」 網補刀：還有這些可說嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽昨天開打，中華隊以5：12遭巴拿馬修理，首戰失利。網友對此怨嘆，最有希望的「國家隊」也落漆，並向眾人提問「台灣還有什麼東西可以拿出來說嘴」？引起熱議。記者黃仲裕／攝影
經典賽昨天開打，中華隊以5：12遭巴拿馬修理，首戰失利。網友對此怨嘆，最有希望的「國家隊」也落漆，並向眾人提問「台灣還有什麼東西可以拿出來說嘴」？引起熱議。記者黃仲裕／攝影

在台灣，掛上「國家隊」的頭銜便容易引起話題。一位網友盤點，台灣有三大國家隊「揚名國際」，分別為口罩國家隊、台積電國家隊和棒球國家隊。原PO表示「現在國際根本沒人在戴口罩，台積電也外移美國日本」，讓他對口罩和台積電不抱有期望，但中華隊昨天在經典賽失利，以5比12落敗巴拿馬後，他「唯一的希望」也落空了，原PO不禁提問「台灣還有什麼東西可以拿出來說嘴」？此文也在PTT上引起熱議。

一位網友在PTT以「台灣還有什麼能跟國際自豪的事情」為題發文，他盤點台灣曾有「國家隊三寶」，分別為口罩國家隊台積電國家隊以及棒球國家隊，但原PO表示，世界各地早已脫下口罩「沒人在戴」；曾被盛讚為「護國神山」的台積電也外移美國、日本設廠；剩下「唯一能說嘴」的棒球，卻在當地主隊時慘敗巴拿馬。見狀，原PO哀怨的向網友提問：「台灣還有什麼東西可以拿出來說嘴」？

該文引起一眾網友討論，許多人聯想到近日竹聯幫、太陽聯盟等黑道幫派頻頻舉辦春酒，還大陣仗邀請「辣妹團」迎賓壯勢，紛紛諷刺「黑道」最令台人自豪，「黑道治國啊」、「竹聯明仁會春酒『百位旗袍辣妹』迎賓」、「黑道治國，應該沒有一個國家跟得上台灣」、「黑道春酒」。

也有網友表示，台灣的勞工CP值、房價、和交通常被外媒提及，是另類的「台灣之光」，「以前CNN認證過，勞工CP值世界一」、「華爾街日報認證的全世界勞工CP值最高的地方，而且沒罷工」、「最高的工時卻又讓人民買不起房」、「還有炒房國家隊」、「房價所得比全世界最屌」、「行人自殺隊，傲視國際」、「詐騙王國、犯罪天堂、行人地獄，自己挑」、「違停王國，逼車王國」。

中華隊 經典賽 台積電 口罩

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