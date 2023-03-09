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清境農場徵才27k！員工妹喊沒那麼少 她曝一職災「面目猙獰」

聯合新聞網／ 綜合報導
南投知名景點「清境農場」，昨(8)日貼出徵才訊息，無經驗者27Ｋ起跳，眾人看到薪水後紛紛搖頭。本報資料照
南投知名景點「清境農場」，昨(8)日貼出徵才訊息，無經驗者27Ｋ起跳，眾人看到薪水後紛紛搖頭。本報資料照

南投知名景點「清境農場」，昨(8)日貼出徵才訊息，無經驗者27K起跳，眾人看到薪水後紛搖頭。然而，粉專小編就透露，「咩編薪水沒有大家想的那麼不好啦」，每個月都有獎金可領，一年另外還有3項獎金，不僅如此還有項特殊「職災」，引發網友們熱議。

農場粉專「清境農場 Qingjing Farm」昨(8)日貼出一張照片，只見畫面中的女員工提著一桶飼料，表情看似痛苦，原來是工作「職災」，「在清境農場無法避免的，就是餵羊時……被羊踩到腳！」，網友們紛紛笑說「我以為是咬到手指頭」、「哇塞！看表情就知道，一定很痛，可悲的是羊咩咩不會跟妳道歉」、「是被羊咩咩處罰還是被羊咩咩霸凌」。

農場粉專「清境農場」昨日貼出一張照片，只見畫面中的女員工提著一桶飼料，表情看似痛苦，原來是工作「職災」。圖擷取自清境農場粉專
農場粉專「清境農場」昨日貼出一張照片，只見畫面中的女員工提著一桶飼料，表情看似痛苦，原來是工作「職災」。圖擷取自清境農場粉專

該張照片拍攝日期為3月3日，目前清境農場已經在「櫻飄雪」。另外，農場開出多個職缺都是27k起跳，小編對此解釋「薪水沒有大家想的那麼不好，27000是無經驗者」，並透露每個月有服務獎金、年度績效獎金、年終獎金、考績獎金，歡迎大家來跟她當同事、一起趕羊。

文章曝光，也勾起網友們的回憶，「踩到腳還算溫柔了，20年前拿著飼料，羊群們直接給我撲倒，嚇到我花容失色，事隔多年我還不敢進去耶」、「雖說是很難忘的經驗，但被羊咩咩踩到過，真的很痛~」、「我有被踩到⋯真的好痛」。

清境農場 職災

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