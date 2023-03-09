餐廳求才廣告「微」工作夥伴 網笑：也領「微」薪水嗎？

「微」風潮當道，「微旅行」指的是輕鬆隨興、說走就走小旅行。「微整形」則是指不必動刀、靠注射或機器施做的簡單整形手術。有網友在臉書貼出一張「微正職」廣告，掀起熱議。

原po在臉書社團「路上觀察學院」貼出一家餐廳的求才看板照片，疑似將「徵」正職寫成了「微」正職，還列出月薪、上班時間、供餐等條件，錯字掀起網友討論。

網友笑了，「美編肯定是用嘸蝦米輸入法」、「只能徵徵一笑」、「微夥伴，很寫實啊！標準的『上班是同事，下班不認識』」、「只能微認真，不能太用力工作」、「微正職是有點正職，又不會很正職；凡事有商量的餘地」、「廣告效果達到了」。

網友紛紛造句，「領微薪水嗎？」、「微解封」、「微電影」、「剛確診跟快要好的時候，篩出來的線都特別淡，那個應該就是微確診」、「直銷叫微商」、「10年楓之谷：微婆」、「見識過類火車之後，微正職已經嚇不倒我了」。

也有網友看到亮點，「二頭班這種鳥薪水？」、「提供中餐、晚餐，可以省很多錢」、「只是微正職，這種薪水不錯了」、「餐飲業兩頭班居多，還綁整天的，這就是很難請到人的原因之一」、「9點上班等於8點就要起床出門，一天一半的時間都在上班，有夠累」。